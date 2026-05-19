Bruninho e Thiaguinho festejam convocação de Neymar

O levantador Bruninho viajou até Santos para acompanhar a convocação de Neymar para a Copa do Mundo. O jogador viajou de helicóptero ao lado do cantor Thiaguinho na última segunda-feira (18), momentos antes da divulgação da lista de Carlo Ancelotti. Os três são amigos de longa data.

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Após a convocação, Bruno publicou uma foto ao lado de Neymar e Thiaguinho, celebrando a convocação do camisa 10 do Santos. Finalista da Superliga Masculina de Vôlei, disputada no dia 10 de maio, o levantador já havia falado sobre a expectativa de ver Neymar na Copa do Mundo.

— Hoje é dia de celebrar. Teu grande sonho está vivo. Teu esforço após tantas dúvidas foi recompensado, você merece! Siga com fé, sabedoria e lidere com os mais experientes essa equipe, irmão. Nunca foi fácil, se fosse fácil não era pra nós. Deus no comando — escreveu.

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O levantador Bruninho viajou de helicóptero ao lado do cantor Thiaguinho para acompanhar a convocação da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/ Instagram)

Neymar é convocado por Carlo Ancelotti

Após meses de incertezas, lesões e um intenso processo de recuperação física, Neymar está oficialmente convocado para disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira. O atacante do Santos aparece na lista final de Carlo Ancelotti depois de superar uma das fases mais delicadas da carreira, marcada pela grave lesão sofrida em 2023, sucessivos problemas musculares ao longo de 2025 e até uma artroscopia realizada no fim da última temporada. Agora, o camisa 10 chega ao que deve ser o último Mundial de sua trajetória como principal referência técnica e símbolo de uma geração.

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