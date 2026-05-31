O campeão olímpico de vôlei, Bruninho, marca presença no Maracanã para o último jogo da Seleção Brasileira em casa antes da Copa do Mundo. Antes do amistoso contra o Panamá, o levantador exaltou a dedicação do atacante e amigo Neymar para se recuperar do rompimento no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, sofrido em 2023, e falou sobre a expectativa de vê-lo em ação no Mundial.

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— A gente sabe que era o grande sonho dele disputar essa Copa do Mundo. Ele lutou muito para isso, essa lesão muito séria do LCA, né? Uma lesão que a gente sabe que, para qualquer atleta, realmente demora muito para você conseguir voltar, ter um bom nível. Ele fez de tudo para ter condições. Chegou bem agora, mas o mais importante é isso, que ele está para ajudar da maneira que for. Ele quer ajudar o máximo que eu puder, seja em campo, fora, naquilo que for necessário. Eu acho que essa liderança dele vai ser fundamental — disse o ex-capitão da Seleção Masculina de Vôlei.

Perguntado sobre qual é sua principal lembrança em Copas, Bruninho citou o tetra de 1994, quando tinha oito anos de idade. — Eu lembro de estar na casa da família e ver o pênalti do Baggio perdido — relembrou o levantador do Campinas.

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O jogador afirmou que está esperançoso pelo hexa e garantiu que estará na torcida. — Eu tenho certeza de que o nosso papel é esse, do brasileiro. Continuar torcendo sempre e tendo esperança de que a gente pode conquistar um título mundial — finalizou.

Amizade de Bruninho e Neymar

O levantador Bruninho viajou de helicóptero ao lado do cantor Thiaguinho para acompanhar a convocação da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/ Instagram)

Bruninho é amigo de longa data de Neymar, sendo visto constantemente ao lado do craque em festas e eventos. Ao lado do cantor Thiaguinho, o levantador do ouro nas Olimpíadas Rio 2016 viajou de helicóptero até Santos para acompanhar a convocação do camisa 10 para a Copa do Mundo, no dia 18 de maio.

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