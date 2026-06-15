Bernardinho se preocupa com jovens da seleção: 'precisam ser protagonistas' O treinador analisou o desafio de atuar em grandes ligas e manter o ritmo de jogo

A vitória do Brasil sobre a Argentina na Liga das Nações de Vôlei (VNL) teve o dedo da nova geração. Os jovens Arthur Bento e Bryan saíram do banco de reservas para contribuir com a virada no tie-break. Após o jogo, Bernardinho aproveitou para fazer um alerta sobre o desenvolvimento das promessas no mercado da modalidade. Na visão do treinador, não basta que os jogadores atuem em ligas fortes, é preciso ter minutagem em quadra.

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➡️VNL: Brasil busca reação e vence Argentina no tie-break

➡️Veja os lances da virada do Brasil sobre a Argentina na VNL masculina

— Minha preocupação com esses rapazes é que eles vão lá pra fora e não jogam, chegam na seleção sem ritmo nenhum. O Arthur Bento tem um potencial enorme, mas se ele não jogar no clube dele e não for protagonista... Ou você é protagonista lá fora e joga, ou tem que ficar (no Brasil) e jogar. Caso contrário, não tem como crescer - declarou, durante entrevista ao SporTV.

Arthur Bento, de 22 anos, é jogador do Modena, da Itália. O ponteiro entrou em quadra durante o quarto set do duelo contra a Argentina e anotou nove pontos. Bryan, 20 anos, foi eleito como revelação da Superliga 2025/26, em sua primeira temporada na elite do vôlei nacional. No clássico do último domingo (14), anotou um ace em um momento chave do quarto set.

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Arthur Bento saiu do banco de reservas na virada do Brasil sobre a Argentina (Foto: Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Em busca do time ideal

O Brasil encerra a primeira semana da VNL com 100% de aproveitamento e na liderança da classificação geral, mas Bernardinho ainda não vê um time consistente. Mesmo na vitória por 3 a 0 sobre a Sérvia, a equipe teve momentos de oscilação. No clássico contra a Argentina, a seleção perdeu os dois primeiros sets e precisou buscar uma reação para sair de quadra com a vitória.

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Ao longo da primeira semana, o técnico testou diferentes formações, mas ainda não contou com algumas peças do elenco, como é o caso do ponteiro Lukas Bergmann, que permaneceu em Saquarema para tratar de um edema ósseo nas costas.

— São os primeiros jogos da temporada, sem nenhum jogo de preparação. Não é o time titular, tenho algumas possibilidades, mas convicções são poucas. Muita coisa está sendo construída, então o time vai oscilar. Nós não estamos ainda no nível das principais equipes do mundo, mas uma coisa a gente demonstrou e eu não aceito menos que isso: o time luta, tenta, na dificuldade ou não. Muito a ser feito, muito a ser melhorado - finalizou.

Agora, o calendário da VNL masculina tem uma pausa, e a segunda semana retorna a partir do dia 24 de junho. O Brasil segue para Ljubljana, na Eslovênia, onde enfrentará Ucrânia, Itália, Eslovênia e Canadá.

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