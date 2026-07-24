Carregal e Silvio Almeida são exonerados do Conselho de Governança do Vasco
Há pouco mais de um mês, os dois foram exonerados de suas diretorias
Os ex-vice-presidentes do Vasco Felipe Carregal, que ocupava a vice-presidência jurídica, e Silvio Almeida, ex-vice-presidente de Finanças, foram exonerados do Conselho de Governança, Integridade e Compliance (CGIC) do clube. A decisão foi tomada quase um mês após ambos terem sido dispensados de seus cargos na diretoria administrativa do Cruz-Maltino.
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Além da saída de Carregal e Silvio Almeida, o CGIC também teve a mudança em sua presidência. Manoel Cordeiro deixou o cargo de presidente do conselho após solicitar seu desligamento por motivos pessoais.
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Para ocupar a função, o Vasco nomeou Marcelo Macedo como presidente interino do Conselho de Governança, Integridade e Compliance.
Em contato com o Lance!, Silvio Almeida se manifestou:
- Tomei ciência dessa decisão por meio de uma ata de reunião da qual não participei. De toda forma, me causa espanto o vazamento, para a imprensa, de uma deliberação do Conselho de Governança e Compliance do clube. Isso, infelizmente, não apenas compromete a atuação e a independência do órgão, como também a confidencialidade que deve nortear os seus trabalhos.
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A reportagem também procurou Felipe Carregal para comentar as mudanças, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. Já Marcelo Macedo, presidente interino do CGIC, preferiu não se manifestar.
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