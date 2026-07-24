Vasco tenta novamente a contratação de Sosa, do Racing Clube carioca mantém negociação por Nelson Deossa em paralelo

O Vasco voltou a tentar a contratação do volante Santiago Sosa, do Racing, em busca de reforçar o elenco para a sequência da temporada. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Matheus Giuberti e confirmada pelo Lance!. O clube carioca já havia demonstrado interesse no jogador no início do ano, mas as conversas não avançaram diante dos altos valores pedidos pela equipe argentina.

O entendimento entre Vasco e o estafe do jogador é considerado mais simples. A dificuldade está na posição do Racing, que, em um primeiro momento, prioriza uma venda em definitivo. O Cruz-Maltino trabalha com cautela por conta da situação financeira e da expectativa pela entrada de um novo investidor na SAF. Por isso, a diretoria tenta convencer o clube argentino a aceitar um empréstimo com obrigação de compra condicionada ao cumprimento de metas.

continua após a publicidade

A contratação de um volante é uma das prioridades da diretoria nesta janela de transferências. Mesmo com as dificuldades para fechar negociações, o Vasco mantém contato com diferentes alvos para reforçar o setor.

Negociação por Deossa continua

O interesse em Santiago Sosa não altera os planos do Vasco em relação a Nelson Deossa. Segundo apuração do Lance!, uma possível chegada do argentino não impediria a contratação do volante colombiano.

continua após a publicidade

A negociação por Deossa continua sendo tratada como uma das principais da janela. O Vasco já enviou ao Real Betis as garantias financeiras solicitadas pelos espanhóis e agora aguarda um posicionamento do clube para tentar avançar no acordo.

Nelson Deossa em campo pelo Real Bétis no amistoso contra o Real Oviedo (Foto: Reprodução)

Enquanto busca destravar as conversas pelos dois jogadores, a diretoria mantém a estratégia de reforçar o elenco sem comprometer o planejamento financeiro, priorizando operações por empréstimo ou com pagamentos diluídos ao longo do contrato.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.