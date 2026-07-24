Vasco reencontra o Mirassol com novo técnico, sem Coutinho e dúvida no ataque Cruz-Maltino foi derrotado pelo clube paulista de virada na estreia

Após 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco reencontra o Mirassol neste sábado (25), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela abertura do segundo turno da competição. O adversário é o mesmo da estreia do Cruz-Maltino no Brasileirão, quando a equipe carioca foi derrotada por 2 a 1, de virada, no estádio Maião. De lá para cá, porém, algumas situações mudou no time vascaíno.

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A principal transformação aconteceu no comando técnico. Na primeira rodada, Fernando Diniz dirigia a equipe e protagonizou um episódio marcante do início da temporada. Durante a parada técnica da partida contra o Mirassol, uma bronca do treinador aos jogadores foi registrada pelas câmeras de transmissão e ganhou grande repercussão. Semanas depois, Diniz admitiu que, se soubesse que estava sendo filmado, talvez tivesse evitado expor os atletas daquela forma.

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Fernando Diniz antes da partida contra o Boavista (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Os resultados, no entanto, não vieram. Diniz acabou demitido poucas rodadas depois e deu lugar a Renato Gaúcho, que comandou o Vasco até a pausa para a Copa do Mundo. Após sua saída, a diretoria acertou a contratação do português Pedro Emanuel, que ainda busca sua primeira vitória à frente da equipe após dois compromissos.

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Outra mudança importante aconteceu dentro de campo. O camisa 10 e capitão Philippe Coutinho, autor do único gol vascaíno na estreia, rescindiu amigavelmente seu contrato e deixou o clube. Sua saída obrigou o Vasco a reorganizar o setor ofensivo e a distribuição das funções no meio-campo.

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A escalação também sofreu alterações. Além da saída de Philippe Coutinho, Lucas Piton perdeu espaço e hoje vê Cuiabano como titular da lateral esquerda.

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No ataque, uma questão permanece praticamente a mesma da primeira rodada. Na estreia, o Vasco tentou atuar com Andrés Gómez improvisado como falso 9. Meses depois, a equipe ainda busca uma referência ofensiva. Spinelli e Brenner disputam a vaga para começar a partida diante do Mirassol, enquanto Gómez deve seguir atuando mais próximo da área.

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Nuno Moreira na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Dos 11 titulares que iniciaram o Brasileirão, sete devem permanecer na equipe: Léo Jardim, Robert Renan, Carlos Cuesta, Thiago Mendes, Cauan Barros, Nuno Moreira e Andrés Gómez. As demais mudanças refletem a reformulação vivida pelo Vasco ao longo da competição, tanto por decisões técnicas quanto por movimentações no mercado.

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Time da estreia contra o Mirassol:

Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Robert Renan, Carlos Cuesta e Lucas Piton; Philippe Coutinho, Thiago Mendes e Cauan Barros; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Johan Rojas.

Provável escalação para o reencontro:

Léo Jardim; Paulo Henrique (ou Pumita Rodríguez), Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira; Adson, Andrés Gómez e Spinelli (ou Brenner).

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