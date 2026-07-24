Vasco reencontra o Mirassol com novo técnico, sem Coutinho e dúvida no ataque
Cruz-Maltino foi derrotado pelo clube paulista de virada na estreia
Após 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco reencontra o Mirassol neste sábado (25), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela abertura do segundo turno da competição. O adversário é o mesmo da estreia do Cruz-Maltino no Brasileirão, quando a equipe carioca foi derrotada por 2 a 1, de virada, no estádio Maião. De lá para cá, porém, algumas situações mudou no time vascaíno.
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A principal transformação aconteceu no comando técnico. Na primeira rodada, Fernando Diniz dirigia a equipe e protagonizou um episódio marcante do início da temporada. Durante a parada técnica da partida contra o Mirassol, uma bronca do treinador aos jogadores foi registrada pelas câmeras de transmissão e ganhou grande repercussão. Semanas depois, Diniz admitiu que, se soubesse que estava sendo filmado, talvez tivesse evitado expor os atletas daquela forma.
Os resultados, no entanto, não vieram. Diniz acabou demitido poucas rodadas depois e deu lugar a Renato Gaúcho, que comandou o Vasco até a pausa para a Copa do Mundo. Após sua saída, a diretoria acertou a contratação do português Pedro Emanuel, que ainda busca sua primeira vitória à frente da equipe após dois compromissos.
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Outra mudança importante aconteceu dentro de campo. O camisa 10 e capitão Philippe Coutinho, autor do único gol vascaíno na estreia, rescindiu amigavelmente seu contrato e deixou o clube. Sua saída obrigou o Vasco a reorganizar o setor ofensivo e a distribuição das funções no meio-campo.
A escalação também sofreu alterações. Além da saída de Philippe Coutinho, Lucas Piton perdeu espaço e hoje vê Cuiabano como titular da lateral esquerda.
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No ataque, uma questão permanece praticamente a mesma da primeira rodada. Na estreia, o Vasco tentou atuar com Andrés Gómez improvisado como falso 9. Meses depois, a equipe ainda busca uma referência ofensiva. Spinelli e Brenner disputam a vaga para começar a partida diante do Mirassol, enquanto Gómez deve seguir atuando mais próximo da área.
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Dos 11 titulares que iniciaram o Brasileirão, sete devem permanecer na equipe: Léo Jardim, Robert Renan, Carlos Cuesta, Thiago Mendes, Cauan Barros, Nuno Moreira e Andrés Gómez. As demais mudanças refletem a reformulação vivida pelo Vasco ao longo da competição, tanto por decisões técnicas quanto por movimentações no mercado.
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Time da estreia contra o Mirassol:
Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Robert Renan, Carlos Cuesta e Lucas Piton; Philippe Coutinho, Thiago Mendes e Cauan Barros; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Johan Rojas.
Provável escalação para o reencontro:
Léo Jardim; Paulo Henrique (ou Pumita Rodríguez), Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira; Adson, Andrés Gómez e Spinelli (ou Brenner).
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