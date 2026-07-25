Vasco tenta quebrar tabu contra o Mirassol em duelo pelo Z-4 do Brasileirão Cruz-Maltino perdeu os três confrontos anteriores com o adversário

O Vasco enfrenta o Mirassol neste sábado, pela 20ª rodada do Brasileirão, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Os dois times chegam separados por apenas um ponto e entram em campo com a missão de reagir na competição. Para o Cruz-Maltino, porém, o encontro em São Januário tem um ingrediente a mais: quebrar o tabu diante do adversário.

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Em três confrontos na história, o Vasco perdeu todas as partidas para o Mirassol. Ao todo, o time paulista marcou sete gols, enquanto o Gigante da Colina balançou as redes três vezes.

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Vitória do Mirassol contra o Vasco no primeiro turno do Brasileirão

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no estádio Maião. O Vasco chegou a abrir o placar com Coutinho, mas sofreu a virada e acabou derrotado por 2 a 1. Agora, em casa, o time carioca tenta dar fim ao retrospecto negativo e conquistar uma vitória que pode ser fundamental na luta contra o rebaixamento.

Partida entre Mirassol e Vasco no primeiro turno do Brasileirão de 2026 (Foto: Divulgação/Vasco)

Confrontos anteriores entre Vasco e Mirassol

Os primeiros encontros aconteceram em 2025, justamente no ano de estreia do Mirassol na Série A. O time mostrou desde o início que seria um adversário difícil, especialmente atuando em casa, onde terminou a competição com a quinta melhor campanha.

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No primeiro turno em 2025, venceu o Vasco por 3 a 2, em uma partida marcada por erros que custaram caro ao Cruz-Maltino. Negueba abriu o placar após falha de Daniel Fuzato, que acabou aceitando um chute rasteiro. Na sequência, Chico ampliou depois de um erro na saída de bola.

O Vasco reagiu e buscou o empate com gols de Pumita e Vegetti, mas o Mirassol voltou a marcar aos 37 minutos do segundo tempo, com Alesson, e garantiu a vitória. O resultado aumentou a pressão sobre o clube carioca, que se aproximou da zona de rebaixamento.

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No segundo turno, o cenário se repetiu. Jogando em São Januário, o Mirassol venceu por 2 a 0, com gols de Renato Marques e Carlos Eduardo. A derrota acendeu novamente o alerta no Vasco, que chegou à penúltima rodada ainda com uma pequena possibilidade de rebaixamento. Porém, conseguiu confirmar a permanência na elite.

Como chegam Vasco e Mirassol?

O confronto deste sábado coloca frente a frente dois concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. O Vasco inicia a rodada na 17ª colocação, com 20 pontos, enquanto o Mirassol aparece logo atrás, em 18º, com 19.

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Por isso, uma vitória tem peso duplo para o Cruz-Maltino. Além de quebrar o tabu, o resultado permitiria ao Vasco abrir vantagem sobre um concorrente direto e, pelo menos momentaneamente, deixar a zona de rebaixamento.

Pedro Emanuel em busca da primeira vitória

O duelo também pode representar um momento importante para Pedro Emanuel. O treinador busca sua primeira vitória e terá justamente um confronto direto como oportunidade para iniciar uma reação da equipe no campeonato.

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Nos dois primeiros jogos, derrota para o Vitória por 1 a 0, pelo Brasileirão, e empate com o Independiente Medellín, da Colômbia, por 2 a 2, em compromisso pela Sul-Americana.

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