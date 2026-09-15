Vasco volta às semifinais da Sul-Americana após 15 anos; relembre

O Vasco está de volta à semifinal da Copa Sul-Americana após 15 anos. O Cruz-Maltino venceu o Independiente Santa Fe por 2 a 0 nesta terça-feira (15), em São Januário, pelo jogo de volta das quartas de final, e confirmou a classificação diante de sua torcida. Bruno Duarte e David marcaram os gols da equipe carioca.

Com a vaga garantida, o Vasco agora aguarda a definição do confronto entre São Paulo e Boca Juniors para conhecer seu adversário na próxima fase. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

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A última vez que o Vasco havia alcançado uma semifinal continental havia sido justamente na Sul-Americana de 2011. Naquele ano, porém, a equipe comandada por Cristóvão Borges acabou eliminada pela Universidad de Chile.

Empate em São Januário

No primeiro jogo da semifinal de 2011, o Vasco recebeu a Universidad de Chile em São Januário e ficou no empate por 1 a 1. Bernardo abriu o placar para o Cruz-Maltino, mas González deixou tudo igual para os chilenos no segundo tempo.

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O resultado deixou a Universidad de Chile em vantagem para a partida de volta. Um empate sem gols classificaria a equipe chilena, enquanto um novo 1 a 1 levaria a decisão para os pênaltis.

Na ocasião, o Vasco teve um bom desempenho durante a primeira etapa e conseguiu controlar boa parte das ações. Bernardo abriu o placar após receber passe de Allan, que desviou na defesa antes de chegar ao meia.

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Depois do intervalo, porém, o time carioca perdeu rendimento. Fernando Prass precisou fazer intervenções importantes para evitar a virada, mas não conseguiu impedir o empate. Aos 33 minutos, González aproveitou cruzamento e marcou de cabeça, decretando o 1 a 1.

Derrota no Chile e eliminação

No jogo de volta, disputado no estádio Santa Laura, em Santiago, o Vasco precisava vencer ou empatar por dois ou mais gols para avançar. A equipe, no entanto, acabou derrotada por 2 a 0.

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Canales abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, aproveitando rebote de Fernando Prass após finalização de Aránguiz. O resultado obrigava o Cruz-Maltino a marcar para levar a disputa aos pênaltis.

Na segunda etapa, o Vasco tentou aumentar a presença ofensiva, mas encontrou dificuldades diante da velocidade dos chilenos. Aos 24 minutos, Fagner foi expulso após acertar uma cotovelada em Canales.

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Pouco depois, aos 27, a Universidad de Chile ampliou. Mena cruzou da esquerda e Vargas apareceu nas costas da defesa para finalizar de primeira e fazer 2 a 0.

Com um jogador a menos e dois gols de desvantagem, o Vasco não conseguiu reagir e acabou eliminado. A Universidad de Chile avançou à final, na qual enfrentou a LDU, do Equador.

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Jogadores do Universidad de Chile comemoram o primeiro gol na vitória por 2 a 0 que eliminou o Vasco na semifinal da Copa Sul-Americana (Foto: CLAUDIO SANTANA / AFP)

Coincidência entre as campanhas

A atual trajetória do Vasco na Sul-Americana também guarda uma semelhança com a campanha de 2011. Nas duas temporadas, o clube chegou às fases decisivas da competição continental enquanto também disputava a Copa do Brasil.

Em 2011, o Cruz-Maltino estava nas fases finais da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Em 2026, o cenário se repete: além da semifinal continental, o Vasco também segue vivo na semifinal da Copa do Brasil, competição na qual terá o Palmeiras como adversário.

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Quinze anos depois da última semifinal internacional, o Cruz-Maltino volta a ficar entre os quatro melhores da Sul-Americana em busca de uma vaga na decisão.

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