Vasco x Ind. Santa Fe: Andrés Gómez reencontra rival e guarda boas memórias dos confrontos

O ponta Andrés Gómez, do Vasco, vai reencontrar um antigo conhecido na noite desta terça-feira (15). O atacante foi revelado pelo Millonarios, da Colômbia, um dos grandes rivais do Independiente Santa Fe, adversário cruz-maltino na decisão por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana.

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Andrés chegou ao futebol profissional justamente pelo Millonarios. Aos 19 anos, fez sua estreia pela equipe principal depois de passar por todas as categorias de base do clube. A relação com o Santa Fe também começou cedo: o atacante já enfrentou o rival colombiano em quatro oportunidades, todas vestindo a camisa do Millonarios.

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O retrospecto é positivo. Andrés Gómez nunca perdeu para o Santa Fe: são duas vitórias e dois empates. Em um desses triunfos, o atacante, então com apenas 19 anos, foi o grande destaque da partida ao marcar dois gols na vitória do Millonarios por 3 a 2.

Após aquela partida, Gómez fez questão de dedicar o resultado à torcida do Millonarios e destacou a força dos torcedores nos jogos da equipe.

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Agora, anos depois, o atacante reencontra o Santa Fe, mas em um cenário completamente diferente. Vestindo a camisa do Vasco, Gómez se tornou um dos principais jogadores da equipe desde o fim da última temporada.

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Em 2026, o ponta soma 43 partidas pelo Cruz-Maltino, com sete gols e quatro assistências. Ao todo, são 11 participações diretas em gols, número que coloca Gómez como o segundo jogador do elenco com mais participações em gols na temporada, atrás apenas de Puma Rodríguez, que soma 13.

Andres Gómez em ação pelo Vasco na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Decisão pela Sul-Americana

Vasco e Independiente Santa Fe voltam a se enfrentar nesta terça-feira (15), às 19h (horário de Brasília), pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

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No primeiro encontro entre as equipes, na Colômbia, houve empate sem gols. Com isso, quem vencer no Rio de Janeiro garante uma vaga na semifinal. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

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