Vasco x Ind. Santa Fe: Andrés Gómez reencontra rival e guarda boas memórias dos confrontos
Revelado pelo Millonarios, atacante já enfrentou o Santa Fe quatro vezes e nunca perdeu
O ponta Andrés Gómez, do Vasco, vai reencontrar um antigo conhecido na noite desta terça-feira (15). O atacante foi revelado pelo Millonarios, da Colômbia, um dos grandes rivais do Independiente Santa Fe, adversário cruz-maltino na decisão por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana.
➡️ Coutinho explica saída do Vasco em apresentação no Santos
Andrés chegou ao futebol profissional justamente pelo Millonarios. Aos 19 anos, fez sua estreia pela equipe principal depois de passar por todas as categorias de base do clube. A relação com o Santa Fe também começou cedo: o atacante já enfrentou o rival colombiano em quatro oportunidades, todas vestindo a camisa do Millonarios.
➡️ Vasco aproveita janela para encorpar elenco e já começa a colher frutos
O retrospecto é positivo. Andrés Gómez nunca perdeu para o Santa Fe: são duas vitórias e dois empates. Em um desses triunfos, o atacante, então com apenas 19 anos, foi o grande destaque da partida ao marcar dois gols na vitória do Millonarios por 3 a 2.
Após aquela partida, Gómez fez questão de dedicar o resultado à torcida do Millonarios e destacou a força dos torcedores nos jogos da equipe.
Lance!
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Agora, anos depois, o atacante reencontra o Santa Fe, mas em um cenário completamente diferente. Vestindo a camisa do Vasco, Gómez se tornou um dos principais jogadores da equipe desde o fim da última temporada.
Em 2026, o ponta soma 43 partidas pelo Cruz-Maltino, com sete gols e quatro assistências. Ao todo, são 11 participações diretas em gols, número que coloca Gómez como o segundo jogador do elenco com mais participações em gols na temporada, atrás apenas de Puma Rodríguez, que soma 13.
Decisão pela Sul-Americana
Vasco e Independiente Santa Fe voltam a se enfrentar nesta terça-feira (15), às 19h (horário de Brasília), pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
No primeiro encontro entre as equipes, na Colômbia, houve empate sem gols. Com isso, quem vencer no Rio de Janeiro garante uma vaga na semifinal. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.
📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Vasco
Vasco recebe R$ 65 milhões de empréstimo para cumprir pagamentosHá 9 horas
Vasco
Jair retorna antes do prazo e se torna mais uma opção para o VascoHá 10 horas
Vasco
Coutinho explica saída do Vasco em apresentação no SantosHá 13 horas
Onde Assistir
Vasco x Ind. Santa Fe: onde assistir, horário e escalaçõesHá 16 horas
Vasco
Vasco aproveita janela para encorpar elenco e já começa a colher frutosHá 23 horas
Vasco
Pedro Emanuel exalta postura do Vasco em vitória contra o GrêmioHá 2 dias
Mais LANCE!