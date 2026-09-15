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Vasco x Ind. Santa Fe: Andrés Gómez reencontra rival e guarda boas memórias dos confrontos

Revelado pelo Millonarios, atacante já enfrentou o Santa Fe quatro vezes e nunca perdeu

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 05:00
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Andrés Gómez vibra com gol salvador para o Vasco diante do Vitória na Copa do Brasil
Andrés Gómez vibra com gol salvador para o Vasco diante do Vitória na Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

O ponta Andrés Gómez, do Vasco, vai reencontrar um antigo conhecido na noite desta terça-feira (15). O atacante foi revelado pelo Millonarios, da Colômbia, um dos grandes rivais do Independiente Santa Fe, adversário cruz-maltino na decisão por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana.

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Andrés chegou ao futebol profissional justamente pelo Millonarios. Aos 19 anos, fez sua estreia pela equipe principal depois de passar por todas as categorias de base do clube. A relação com o Santa Fe também começou cedo: o atacante já enfrentou o rival colombiano em quatro oportunidades, todas vestindo a camisa do Millonarios.

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O retrospecto é positivo. Andrés Gómez nunca perdeu para o Santa Fe: são duas vitórias e dois empates. Em um desses triunfos, o atacante, então com apenas 19 anos, foi o grande destaque da partida ao marcar dois gols na vitória do Millonarios por 3 a 2.

Após aquela partida, Gómez fez questão de dedicar o resultado à torcida do Millonarios e destacou a força dos torcedores nos jogos da equipe.

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Agora, anos depois, o atacante reencontra o Santa Fe, mas em um cenário completamente diferente. Vestindo a camisa do Vasco, Gómez se tornou um dos principais jogadores da equipe desde o fim da última temporada.

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Em 2026, o ponta soma 43 partidas pelo Cruz-Maltino, com sete gols e quatro assistências. Ao todo, são 11 participações diretas em gols, número que coloca Gómez como o segundo jogador do elenco com mais participações em gols na temporada, atrás apenas de Puma Rodríguez, que soma 13.

Andres Gómez em ação pelo Vasco na Copa do Brasil
Andres Gómez em ação pelo Vasco na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Decisão pela Sul-Americana

Vasco e Independiente Santa Fe voltam a se enfrentar nesta terça-feira (15), às 19h (horário de Brasília), pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

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No primeiro encontro entre as equipes, na Colômbia, houve empate sem gols. Com isso, quem vencer no Rio de Janeiro garante uma vaga na semifinal. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

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