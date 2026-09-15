Bastante modificado, Vasco está escalado para enfrentar o Santa Fe
Cruz-Maltino busca uma vaga nas semifinais nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília)
O Vasco está escalado para enfrentar o Independiente Santa Fe, nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília) em busca de uma vaga na semifinal da Sul-Americana. Para a partida, o técnico Pedro Emanuel optou por fazer algumas alterações em relação à equipe que venceu o Grêmio no último fim de semana.
➡️ Vasco x Ind. Santa Fe: onde assistir, horário e escalações
Além das mudanças promovidas pelo treinador, o Cruz-Maltino tem a baixa do zagueiro Carlos Cuesta, que ficou fora da lista de relacionados por conta de um problema físico. Alan Saldivia será o substituto.
Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Puma, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Ramon Rique e Tchê Tchê; Adson, Marino e Bruno Duarte.
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O Santa Fe também está escalado para a partida: Mosquera; Mafla, Victor Moreno, Olivera e Palacios; D. Torres, Emerson Rodríguez e J. Torres; Franco Fagúndez, Obrian e Rodallega (Técnico: P. Repetto)
Como chegam Vasco e Independiente Santa Fe?
O Vasco vem de vitória fora de casa contra o Grêmio por 2 a 1 de virada, a equipe segue na zona do rebaixamento do Brasileirão, mas o resultado possibilitou uma saída na próxima rodada quando o Vasco enfrenta o Cortiba.
Já o Independiente Santa Fe venceu o Tolima no último final de semana por 1 a 0. A equipe comandada pelo treinador Pablo Repetto ocupa a sétima colocação do campeonato colombiano.
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Onde assistir
- 🏆 Competição: Copa Sul-Americana (Quartas de final)
- 📅 Data: 15 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 19h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro
- ⚽ Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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