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Bastante modificado, Vasco está escalado para enfrentar o Santa Fe

Cruz-Maltino busca uma vaga nas semifinais nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília)

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 17:50
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Pedro Emanuel em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão
Pedro Emanuel em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Vasco está escalado para enfrentar o Independiente Santa Fe, nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília) em busca de uma vaga na semifinal da Sul-Americana. Para a partida, o técnico Pedro Emanuel optou por fazer algumas alterações em relação à equipe que venceu o Grêmio no último fim de semana.

➡️ Vasco x Ind. Santa Fe: onde assistir, horário e escalações

Além das mudanças promovidas pelo treinador, o Cruz-Maltino tem a baixa do zagueiro Carlos Cuesta, que ficou fora da lista de relacionados por conta de um problema físico. Alan Saldivia será o substituto.

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Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Puma, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Ramon Rique e Tchê Tchê; Adson, Marino e Bruno Duarte.

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Maximiliano Lovera e Alan Saldivia disputam bola em Santa Fe x Vasco pela Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Arboleda/AFP)
Maximiliano Lovera e Alan Saldivia disputam bola em Santa Fe x Vasco pela Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Arboleda/AFP)

O Santa Fe também está escalado para a partida: Mosquera; Mafla, Victor Moreno, Olivera e Palacios; D. Torres, Emerson Rodríguez e J. Torres; Franco Fagúndez, Obrian e Rodallega (Técnico: P. Repetto)

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Como chegam Vasco e Independiente Santa Fe?

O Vasco vem de vitória fora de casa contra o Grêmio por 2 a 1 de virada, a equipe segue na zona do rebaixamento do Brasileirão, mas o resultado possibilitou uma saída na próxima rodada quando o Vasco enfrenta o Cortiba.

Já o Independiente Santa Fe venceu o Tolima no último final de semana por 1 a 0. A equipe comandada pelo treinador Pablo Repetto ocupa a sétima colocação do campeonato colombiano.

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Onde assistir

  • 🏆 Competição: Copa Sul-Americana (Quartas de final)
  • 📅 Data: 15 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro
  • ⚽ Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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Barros, volante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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