Como assistir Vasco x Ind. Santa Fe no Paramount+?
Equipes decidem quem avança para a semifinal da Sul-Americana
O Vasco recebe o Santa Fe nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília), em São Januário, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após o empate em 0 a 0 no primeiro confronto, a equipe Cruz-Maltina busca a classificação diante da sua torcida, e terá a transmissão exclusiva da Paramount+. NO LANCE, ACOMPANHE EM TEMPO REAL VASCO X SANTA FÉ CLICANDO AQUI
+ Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!
Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Paramount+ em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo pela Libertadores para seus assinantes.
➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Como chegam Vasco e Independiente Santa Fe?
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
O Vasco vem de vitória fora de casa contra o Grêmio por 2 a 1 de virada, a equipe segue na zona do rebaixamento do Brasileirão, mas o resultado possibilitou uma saída na próxima rodada quando o Vasco enfrenta o Cortiba.
➡️ Vasco aproveita janela para encorpar elenco e já começa a colher frutos
Já o Independiente Santa Fe venceu o Tolima no último final de semana por 1 a 0. A equipe comandada pelo treinador Pablo Repetto ocupa a sétima colocação do campeonato colombiano.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Vasco
Veja gol em Vasco x Santa Fe: Bruno Duarte abre o placarHá 1 minuto
Vasco
Lesão no aquecimento obriga o Vasco a mudar escalação contra o Ind. Santa FeHá 49 minutos
Vasco
Richarlison pode jogar no Vasco em 2026? Veja o único caminhoHá 1 hora
Vasco
Liverpool mira Rayan, e Vasco pode lucrar; entenda quanto clube receberiaHá 1 hora
Vasco
Bastante modificado, Vasco está escalado para enfrentar o Santa FeHá 1 hora
Fora de Campo
Lédio Carmona comenta ida de Coutinho ao Santos: 'Nunca foi'Há 6 horas
Mais LANCE!