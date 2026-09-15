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Como assistir Vasco x Ind. Santa Fe no Paramount+?

Equipes decidem quem avança para a semifinal da Sul-Americana

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 18:01
Atualizado há 1 hora
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Ind. Santa Fe e Vasco pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana
Ind. Santa Fe e Vasco pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco.)

O Vasco recebe o Santa Fe nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília), em São Januário, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após o empate em 0 a 0 no primeiro confronto, a equipe Cruz-Maltina busca a classificação diante da sua torcida, e terá a transmissão exclusiva da Paramount+. NO LANCE, ACOMPANHE EM TEMPO REAL VASCO X SANTA FÉ CLICANDO AQUI

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Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Paramount+ em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo pela Libertadores para seus assinantes.

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➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Como chegam Vasco e Independiente Santa Fe?

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O Vasco vem de vitória fora de casa contra o Grêmio por 2 a 1 de virada, a equipe segue na zona do rebaixamento do Brasileirão, mas o resultado possibilitou uma saída na próxima rodada quando o Vasco enfrenta o Cortiba.

➡️ Vasco aproveita janela para encorpar elenco e já começa a colher frutos

Bruno Duarte finaliza a bola em Santa Fe x Vasco
Bruno Duarte finaliza a bola em Santa Fe x Vasco (Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP)

Já o Independiente Santa Fe venceu o Tolima no último final de semana por 1 a 0. A equipe comandada pelo treinador Pablo Repetto ocupa a sétima colocação do campeonato colombiano.

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