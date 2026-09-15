Gigante europeu quer Rayan e pode pagar até € 150 milhões

O Liverpool entrou na disputa pelo atacante Rayan, do Bournemouth, e pode ter de pagar até 150 milhões de euros para contratá-lo. O técnico Andoni Iraola, ex-treinador do brasileiro no Bournemouth, é um dos fatores que podem facilitar a negociação.

O interesse do clube inglês se dá principalmente como uma tentiva de substituir Mohamed Salah na ponta direita. Desde a saída do egípicio, o Liverpool trouxe reforços para o lado esquerdo do campo, como Víctor Muñoz e Barcola, mas deixou o lado direito sem um dono.

continua após a publicidade

⭐ 20 anos de Rayan: o que mudou em um ano para o prodígio brasileiro

Adaptação relâmpago de Rayan chamou atenção de gigantes europeus (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🎰 Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Rayan tem multa rescisória mlionária

O Bournemouth contratou Rayan junto ao Vasco em janeiro de 2026 por 35 milhões de euros, aproximadamente R$ 220 milhões na cotação da época. Menos de um ano depois, seu vínculo foi exetendido até junho de 2031 e a cláusula de rescisão foi fixada em 150 milhões de euros, cerca de R$ 892 milhões.

continua após a publicidade

Contudo, segundo o jornal inglês The Athletic, a cláusula de rescisão do brasileiro só entra em vigor em 2027.

📲 Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp