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Vasco recebe R$ 65 milhões de empréstimo para cumprir pagamentos

Parte do financiamento DIP de R$ 150 milhões foi liberada após autorização judicial

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 19:24
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Pedrinho durante entrevista coletiva
Pedrinho durante coletiva do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco recebeu R$ 65 milhões referentes ao empréstimo DIP (financiamento concedido durante um processo de recuperação judicial) contratado pela SAF. O valor foi liberado após a Justiça autorizar a operação no fim da última semana e já começou a ser utilizado pela diretoria para cumprir compromissos financeiros do clube. A informação foi dada inicialmente pelo Ge.

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A previsão é que uma série de pagamentos seja realizada ainda nesta segunda-feira (14), véspera do confronto contra o Independiente Santa Fe, pela Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam às 19h (de Brasília), em São Januário, em partida que vale uma vaga nas semifinais da competição.

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Do total de R$ 150 milhões previstos no financiamento, R$ 65 milhões já estão disponíveis. Entre as prioridades estão os pagamentos a credores da Recuperação Judicial, incluindo parcelas que estavam pendentes, além dos compromissos firmados nos planos coletivos da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Os recursos também serão destinados a obrigações diretamente ligadas ao futebol, como salários, acertos de contratações e outros vencimentos.

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O empréstimo foi contratado junto à Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa ligada a Marcos Faria Lamacchia. A proposta apresentada pela companhia foi considerada a mais vantajosa no processo de busca por financiamento para o clube.

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A operação, porém, enfrentou obstáculos na Justiça antes de ser autorizada. Na última quinta-feira (10), o Judiciário liberou o financiamento e também determinou a abertura do processo competitivo para a venda de 90% da nova SAF vascaína.

Pedrinho caminha no CT Moacyr Barbosa
Pedrinho caminha no CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/VascoTV)

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A participação será negociada por meio da chamada UPI Equity, que corresponde a 90% da nova sociedade. As propostas dos interessados serão apresentadas em envelopes fechados durante audiência marcada para 25 de setembro, às 14h (de Brasília).

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Além dos R$ 150 milhões já previstos no DIP, o Vasco deverá buscar novas fontes de financiamento até o fim de 2026. A expectativa é captar pelo menos mais R$ 50 milhões para fazer frente às despesas até o encerramento da temporada. O clube já havia recorrido a uma operação semelhante no ano passado, quando captou R$ 80 milhões junto à Crefisa.

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