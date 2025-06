O setor ofensivo é o principal foco do Vasco para reforçar o elenco. Alguns dos nomes mapeados pelo clube são velhos conhecidos do torcedor por negociações ou novelas em outras janelas de transferências. São os casos de Brian Rodríguez, Helinho e Victor Sá.

A novela Brian Rodríguez se arrastou por um bom tempo no início do ano e esteve perto de ter um final feliz. Com isso, o Vasco entende que há um planejamento financeiro montado, já que o América do México topou liberar o atacante agora no meio do ano.

No entanto, o Vasco deve ter concorrência se voltar à carga por Brian Rodríguez. O atacante uruguaio foi procurado por clubes europeus e da América do Norte.

Brian Rodríguez esteve próximo de fechar com o Vasco no início do ano (Foto: Reprodução/Instagram @brianrodriguez_10)

Outro nome que agrada ao Vasco é o de Victor Sá. No entanto, não é uma operação simples, tendo em vista que trata-se de um jogador caro. O clube precisaria fechar uma equação complexa que agrade o Krasnodar, da Rússia, e o próprio atacante.

Em entrevista ao Lance!, Victor Sá deixou as portas abertas, da mesma forma que o Vasco. O atacante tem o desejo de retornar ao Rio de Janeiro para ficar perto da família e a vontade do jogador pesa numa possível negociação.

- O Vasco e outras sondagens apareceram. Realmente apareceram alguns clubes que contataram diretamente os meus agentes. Porém, na hora de abrir conversa com o Krasnodar, o clube não quis abrir conversas naquele momento por conta da reta final do Campeonato Russo. Falaram que a partir do meio do ano talvez pudessem abrir conversas e tentar ver como seria - revelou Victor Sá. E completou:

- Tem uma coisa que pega bastante para mim, que é a questão do meu filho. Quando eu fui para Rússia já imaginei que seria complicado. Eu tento ver ele com o máximo de frequência possível, mas as vezes por conta dos jogos e das viagens, não consigo. Ele mora no Rio de Janeiro, então essa distância às vezes me faz ficar bem triste em relação a algumas coisas.

Victor Sá quer voltar para o Brasil (Foto: Reprodução/Instagram: @victor_sa)

Helinho é mais um nome que tem a aprovação do Departamento de Scout e da diretoria do Vasco. O interesse no atacante revelado pelo São Paulo também é antigo e o clube já fez sondagens em outras oportunidades. O jogador não tem sido aproveitado pelo Toluca.

Helinho tem sido pouco aproveitado no Toluca (Foto: Reprodução/Toluca)

Qual a estratégia adotada?

O Vasco não fará loucuras no mercado, conforme antecipado por Admar Lopes na apresentação do diretor de futebol. A estratégia que o clube vai adotar tende a ser a mesma que em outras janelas: contratar jogadores comprando parcialmente direitos dos atletas, com pagamentos parcelados, ou empréstimos com opções de compra.

Vasco não fará loucuras no mercado (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Aposta no diretor de futebol

A expertise de Admar Lopes também é uma carta no baralho do Vasco para encontrar reforços. O diretor de futebol é especialista em garimpar reforços quando trabalhou como scout no Porto, Lille e Monaco.