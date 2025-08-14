De saída, João Victor chegou ao Vasco no início de 2024. A transação fez do zagueiro a contratação mais cara da história do clube. Ao todo foram investidos cerca de 6 milhões de euros (R$ 32 milhões). Caso o Cruz-Maltino não fosse rebaixado em 2024 e 2025 teria que desembolsar mais 2 milhões de euros (1 milhão em cada ano).

Em quase dois anos vestindo a camisa do Vasco, João Victor foi do céu ao inferno. A expectativa era alta sobre o zagueiro, não só pelos valores, mas pelo torcedor lembrar do desempenho que o jogador teve quando vestiu a camisa do Corinthians, antes de ser contratado pelo Benfica.

João Victor demorou para se firmar com a camisa do Vasco. Em 2024, o zagueiro teve problemas com o técnico Ramón Díaz. Inclusive, em entrevista ao canal "Mario Coelho Vasco", o jogador disse que a saída do técnico argentino "foi a melhor escolha a ser feita".

A titularidade veio sob o comando de Rafael Paiva. No entanto, uma lesão afastou João Victor dos gramados. No final do ano, a relação do zagueiro com a torcida já estava um pouco extremecida por conta das expulsões.

Discussão com torcedores no início de 2025

O torcedor do Vasco começou o ano com a esperança de que 2025 seria melhor, em razão da última temporada ter terminado com um saldo positivo. Para João Victor começou diferente e com discussão com vascaínos após o Cruz-Maltino empatar com o Sampaio Correa, em 0 a 0, no Carioca.

Acabou de vez a paciência

Disparado, João Victor é o jogador mais criticado pela torcida do Vasco. Após um protesto das organizadas, no CT Moacyr Barbosa, o zagueiro começou a ser ainda mais visado pelas arquibancadas e ouviu as primeiras vaias.

Bancado por Diniz

Mesmo com os protestos, João Victor foi bancado por Diniz e seguiu entre os titulares do Vasco. Em diversas ocasiões, o técnico defendeu o zagueiro publicamente. Na última vez, o treinador afirmou que o jogador queria se redimir com os vascaínos.

