Vasco é o time que menos se reforçou entre os clubes que lutam contra o rebaixamento
Até o momento, apenas o volante Thiago Mendes chegou para reforçar a equipe
- Matéria
- Mais Notícias
Entre os clubes que brigam nas últimas posições do Campeonato Brasileiro, o Vasco é o que menos se reforçou nesta janela de transferências. Até o momento, o único jogador contratado é o volante Thiago Mendes, que já fez cinco jogos pelo Vasco. O Gigante da Colina ocupa a 17º posição na competição com 16 pontos em 17 partidas.
Relacionadas
- Vasco
Confira retrospecto entre Vasco e Botafogo em mata-matas
Vasco13/08/2025
- Lance! Biz
Vasco e Flamengo lideram ranking de lojas oficiais entre clubes da Série A; veja lista
Lance! Biz13/08/2025
- Lance! Biz
Copa do Brasil: veja premiação milionária por classificação nas quartas de final
Lance! Biz12/08/2025
➡️ Vasco pretende enfrentar o Botafogo em São Januário na Copa do Brasil
Número de contratações dos times da parte debaixo da tabela
- 14º. Santos - quatro reforços
- 15º. Grêmio - dois reforços
- 16º. Vitória - seis reforços
- 17º. Vasco - um reforço
- 18º. Fortaleza - seis reforços
- 19º. Juventude - seis reforços
- 20º. Sport - nove reforços
Vasco intensifica busca por reforços
Após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, confirmou que o clube está ativo no mercado e negocia tanto entradas quanto saídas de jogadores. Segundo ele, o foco principal é trazer peças para o setor defensivo e para o ataque, visando fortalecer o grupo para a sequência da temporada.
- Existem várias negociações em curso. Acredito que essa semana teremos novidades. Em relação aos nomes, quanto maior for o sigilo, melhor para o Vasco, mas acredito que vamos ser bem-sucedidos. Há negociações de entradas e saídas - declarou Admar.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Na última semana, o Vasco encaminhou a contratação do atacante Andrés Gómez, que atua no Rennes, da França. O colombiano chega por empréstimo ao Cruz-Maltino e negociação está na fase de troca de documentações.
➡️ Vasco e Flamengo lideram ranking de lojas oficiais entre clubes da Série A; veja lista
Outro nome que também está sendo negociado é Carlos Cuesta, zagueiro do Galatasaray e da seleção da Colômbia. O Gigante da Colina tem encontrado dificuldades no mercado por conta da questão financeira, mas acredita que vai conseguir se reforçar até o dia 2 de setembro, quando se encerra a janela de transferência do meio do ano.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias