imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco é o time que menos se reforçou entre os clubes que lutam contra o rebaixamento

Até o momento, apenas o volante Thiago Mendes chegou para reforçar a equipe

Vasco x Grêmio - Fernando Diniz
imagem cameraTreinador Fernando Diniz na partida entre Vasco e Grêmio (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
10:48
Atualizado há 1 hora
  • Matéria
  • Mais Notícias

Entre os clubes que brigam nas últimas posições do Campeonato Brasileiro, o Vasco é o que menos se reforçou nesta janela de transferências. Até o momento, o único jogador contratado é o volante Thiago Mendes, que já fez cinco jogos pelo Vasco. O Gigante da Colina ocupa a 17º posição na competição com 16 pontos em 17 partidas.

➡️ Vasco pretende enfrentar o Botafogo em São Januário na Copa do Brasil

Número de contratações dos times da parte debaixo da tabela

  • 14º. Santos - quatro reforços
  • 15º. Grêmio - dois reforços
  • 16º. Vitória - seis reforços
  • 17º. Vasco - um reforço
  • 18º. Fortaleza - seis reforços
  • 19º. Juventude - seis reforços
  • 20º. Sport - nove reforços

Vasco intensifica busca por reforços

Após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, confirmou que o clube está ativo no mercado e negocia tanto entradas quanto saídas de jogadores. Segundo ele, o foco principal é trazer peças para o setor defensivo e para o ataque, visando fortalecer o grupo para a sequência da temporada.

- Existem várias negociações em curso. Acredito que essa semana teremos novidades. Em relação aos nomes, quanto maior for o sigilo, melhor para o Vasco, mas acredito que vamos ser bem-sucedidos. Há negociações de entradas e saídas - declarou Admar.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco, após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2025 (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
Na última semana, o Vasco encaminhou a contratação do atacante Andrés Gómez, que atua no Rennes, da França. O colombiano chega por empréstimo ao Cruz-Maltino e negociação está na fase de troca de documentações.

➡️ Vasco e Flamengo lideram ranking de lojas oficiais entre clubes da Série A; veja lista

Andrés Gomez, atacante do Rennes
Outro nome que também está sendo negociado é Carlos Cuesta, zagueiro do Galatasaray e da seleção da Colômbia. O Gigante da Colina tem encontrado dificuldades no mercado por conta da questão financeira, mas acredita que vai conseguir se reforçar até o dia 2 de setembro, quando se encerra a janela de transferência do meio do ano.

circulo com pontos dentroTudo sobre

