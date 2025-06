Novo diretor do Vasco, Admar Lopes tem como característica investir em jovens

O Vasco anunciou, na noite desta segunda-feira (9), Admar Lopes para o cargo de diretor-executivo de futebol. Com passagens por Porto, Mônaco e Lille, o português de 41 anos tem como perfil garimpar jovens jogadores com alto potencial de revenda e com rápido retorno técnico.

➡️ Vasco anuncia Admar Lopes como novo diretor de futebol

Jovens com potencial

Admar Lopes começou sua carreira como scout do Porto, em 2009. No clube português, onde ficou até 2014, o dirigente se destacou pelas buscar os colombianos, Jackson Martínez e James Rodríguez, e dos brasileiros, Alex Sandro e Danilo. Os quatro jogadores tiveram grande destaque no Dragão e, em temporadas seguintes, se tornaram as maiores vendas da história do clube.

Após o primeiro trabalho no Porto, teve trabalho de destaque no Mônaco, onde montou grande parte do grupo que chegou à semifinal da UEFA Champions League, em 2017. Admar contratou Fabinho, Tiemoué Bakayoko, Djibril Sidbé, Bernardo Silva, Benjamin Mendy e Thomas Lemar, todos titulares da equipe monegasca na grande campanha europeia e, que foram vendidos por mais do que foram contratados.

Em 2017, o Mônaco conquistou o Campeonato Francês (Foto: Yann Coatsaliou / AFP)

No Lille, já como coordenador do setor de scout, Admar Lopes foi responsável por garimpar os atacantes, Nicolas Pépé, Rafael Leão e Victor Osimhen, que deram grande retorno técnico e financeiro para a equipe. Além deles, os zagueiros Gabriel Magalhães e Sven Botman, que hoje são titulares do Arsenal e Newcastle, da Inglaterra, respectivamente.

Veja todos os jogadores contratados por Admar Lopes

Porto

James Rodriguez (COL)

Jackson Martinez (COL)

Alex Sandro (BRA)

Danilo (BRA)

Otamendi (ARG)

Mangala (BEL)

James Rodriguez em ação pelo Porto (Foto: Gregório Cunha/AFP)

Mônaco

Fabinho (BRA)

Thomas Lemar (FRA)

Benjamin Mendy (FRA)

Bakayoko (FRA)

Djibril Sidibé (FRA)

Bernardo Silva (POR)

Lille

Jonathan David (CAN)

Rafael Leão (POR)

Jonathan Bamba (FRA)

Jonathan Ikoné (FRA)

Boubakary Soumaré (FRA)

Sven Botman (HOL)

Yusuf Yazici (TUR)

Nicolas Pépé (IVC)

Victor Osimhen (NIG)

O Lille foi campeão francês em 2020-21 (Foto: DENIS CHARLET / AFP)

Bordeaux

Alberth Elis (HON)

Boavista

Reggie Cannon (EUA)