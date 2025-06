*Matéria em atualização

Admar Lopes foi apresentado pelo Vasco no início da tarde desta quarta-feira (18). Nas primeiras palavras do novo diretor de futebol, o executivo destrinchou qual o perfil de jogadores que devem chegar ao Cruz-Maltino na próxima janela de transferências.

- A janela do meio do ano é uma janela muito particular e muito específica. Não dá muito tempo para o jogador se adaptar. O primeiro critério será a qualidade do jogador. O segundo critério é se encaixa financeiramente com os nossos custos. A partir daí, se houver uma facilidade de adaptação, o que vai ser priorizado é o jogador que tenha ligação ao futebol brasileiro ou ao futebol sul-americano. Não invalida que uma boa oportunidade de um jogador que não seja e não esteja a identificar-se para o futebol brasileiro, venha entrar. Temos um bom exemplo do Nuno, que foi um jogador que se adaptou rapidamente. Nós vamos olhar mais para o perfil técnico, físico e psicológico do jogador -

Admar Lopes foi apresentado ao lado do CEO do Vasco, Carlos Amodeo (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Confira mais respostas de Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco:

Sem saídas na janela

- O Mister Diniz pediu que os 11 jogadores, 12 mais utilizados, não exista negociação nesta janela. A questão é que o Vasco vive uma situação financeira complexa e há propostas que não podem ser recusadas. Minha expectativa com a diretoria é manter o Rayan, não negociar nesta janela, mas há uma multa e se pagarem não podemos fazer nada. Eu acredito que o Rayan vai ficar até o fim do ano no Vasco, mas nada é impossível no futebol.

Trabalho de Fernando Diniz

- Tive a oportunidade de assistir todos os jogos desde que o Diniz chegou. Coletivamente, houve uma evolução muito grande. Acho que o elenco é um pouco desequilibrado em algumas funções, pode faltar um ou outro perfil, mas sei que o Diniz quer jogadores que cheguem e ajudem de forma inequívoca

