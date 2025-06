Victor Sá foi um dos jogadores que o Vasco teve interesse no início do ano para reforçar o ataque. O Krasnodar, da Rússia, sequer quis abrir conversas. No entanto, em entrevista exclusiva ao Lance!, o atacante revelou que há a possibilidade dos russos o negociarem a partir desta janela.

Alvo do Vasco na primeira janela, Victor Sá foi campeão do Campeonato Russo com o Krasnodar (Foto: Reprodução/Instagram: @victor_sa)

- O Vasco e outras sondagens apareceram. Realmente apareceram alguns clubes que contataram diretamente os meus agentes. Porém, na hora de abrir conversa com o Krasnodar, o clube não quis abrir conversas naquele momento por conta da reta final do Campeonato Russo. Falaram que a partir do meio do ano talvez pudessem abrir conversas e tentar ver como seria - revelou Victor Sá ao Lance!. E emendou contando os motivos para querer voltar ao Brasil:

- Tem uma coisa que pega bastante para mim, que é a questão do meu filho. Quando eu fui para Rússia já imaginei que seria complicado. Eu tento ver ele com o máximo de frequência possível, mas as vezes por conta dos jogos e das viagens, não consigo. Ele mora no Rio de Janeiro, então essa distância às vezes me faz ficar bem triste em relação a algumas coisas.

Apesar de ter contrato válido até junho de 2026, Victor Sá deixou o futuro em aberto. O atacante está disposto a ouvir propostas para deixar o Krasnodar.

- Eu tenho mais um ano de contrato com o Krasnodar. A principio, totalmente focado, a gente agora volta de férias e tem a final da Supercopa da Rússia. Contudo, estou aberto a propostas, como já expliquei a questão do meu filho pega bastante para mim, porque quando eu saí, imaginei fosse ser difícil, mas é muito complicado. É algo que muitas vezes faz eu ficar mal, faz eu me sentir distante dele, então é algo que me faz repensar bastante - disse o atacante. E finalizou:

- Vou focar no que tenho agora com a Supercopa e após isso vou sentar com meus agentes, ver também o que o Krasnodar pensa sobre meu futuro e a partir daí tomar qualquer tipo de decisão.

