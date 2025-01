O Vasco conversa com o América-MEX para tentar a compra do atacante Brian Rodríguez. O clube mexicano quer cerca de 8 milhões de dólares (R$ 48 milhões na cotação atual) para vender o jogador uruguaio.

A negociação para a contratação de Brian Rodríguez não é considerada simples. O América-MEX quer recuperar o valor investido no atacante, quando foi comprado junto ao Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Além disso, o técnico do clube mexicano, André Jardine, conta com o jogador uruguaio, que está em pré-temporada com a equipe.

A ideia do Vasco é reduzir a pedida do América-MEX para poder fazer uma proposta por Brian Rodríguez. O Cruz-Maltino prioriza a contratação de um ponta esquerda.

Esta não é a primeira vez que o Vasco tentou a contratação de Brian Rodríguez. O atacante uruguaio já esteve na mira do Cruz-Maltino na última janela de transferências. Ao final, Jean David chegou ao clube.

Em 2024, Brian Rodríguez também esteve na mira do Corinthians. Por ora, o Timão busca reforços que estejam em fim de contrato, Além disso, a equipe paulista também prioriza a renovação contratual de jogadores do atual elenco.

A informação sobre o interesse do Vasco em Brian Rodríguez foi publicada primeiramente pelo jornalista Lucas Moret.

Brian Rodríguez tem passagem pela seleção uruguaia (Foto: Reprodução/Instagram @brianrodriguez_10)

Carreira de Brian Rodríugez, alvo do Vasco

Brian Rodríguez foi revelado pelo Peñarol, do Uruguai, em 2018, e foi vendido para o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, em 2019. O atacante também chegou a ser emprestado ao Almería, da Espanha. Após este período, o jogador voltou ao clube estadunidense.

Na temporada 2022/23, Brian Rodríguez foi vendido pelo Los Angeles FC ao América-MEX, clube em que o atacante está desde então. Ao todo, o uruguaio tem 190 jogos na carreira, 31 gols e 27 assistências.

