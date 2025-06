Roger Flores aponta ‘castigo’ da classificação do Botafogo no Mundial de Clubes

O Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid por 1 a 0, nesta segunda-feira (23), no Rose Bowl Stadium, na Califórnia, Estados Unidos, mas mesmo assim, avançou as oitavas de final do Mundial de Clubes. Após o apito final da partida, o ex-jogador Roger Flores apontou o "castigo" da classificação do Glorioso.

Durante a transmissão do confronto, pela Globo, o atual comentarista lamentou a derrota do Alvinegro para o clube espanhol, que aconteceu nos últimos minutos. Com o resultado, a equipe de Renato Paiva deixou de se classificar em primeiro do grupo B, mas sim, em segundo.

Além disso, Roger também chamou atenção para o cartão amarelo recebido por Gregory, também na reta final do confronto. O volante foi advertido pela arbitragem nos acréscimos do segundo tempo por retardar a cobrança de uma falta.

- Grande feito do Botafogo com esta classificação, principalmente em um grupo com Atlético de Madrid e PSG. Obviamente, que hoje deveu um pouquinho. Não fez aquele grande jogo como foi contra o Paris Saint Germain - iniciou o jogador, antes de completar.

- O Gol no final foi um castigo. O Botafogo poderia ter passado na primeira colocação. Um castigo maior ainda foi perder o Gregory para as oitavas de final - concluiu.

Classificação do Botafogo

Com a derrota, o Glorioso alcançou a classificação para as oitavas de final na segunda colocação da chave B, e assim, venceu o desafio de se manter vivo na competição após enfrentar Atlético de Madrid e Paris Saint Germain. Agora, o Botafogo espera o resultado da chave do Grupo A para saber qual adversário irá enfrentar na próxima fase. Os possíveis confrontos são contra Al Ahly, Porto, Palmeiras e Inter Miami.