O Vasco segue investindo na modernização do CT Moacyr Barbosa. Na reapresentação nesta segunda-feira (23), o elenco pôde ver algumas melhorias.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, o principal destaque é a nova área de convivência. O local foi projetado tendo centros de treinamento europeus como exemplo. Por lá, os atletas podem fazer suplementação entre as atividades para ter maior eficiência na recuperação e rendimento.

O estacionamento no CT do Vasco também recebeu melhorias. Agora o local conta com lonas que dão conforto e protegem os veículos que param por lá.

Mais melhorias e modernizações estão previstas para ocorrer em 2025. Por exemplo: a Prefeitura vai precisar fazer uma obra no CT para instalar uma rede de drenagem, que vai passar por dentro do terreno para atender a comunidade do Jardim do Amanhã, na Cidade de Deus.

O início está previsto para o segundo semestre de 2025. No entanto, o começo da obra depende de um financiamento da Caixa Econômica Federal.

E a área molhada?

A área molhada, bem como outros locais caminham para o término das obras. Fazer do CT Moacyr Barbosa um local de ponta é uma das prioridades de Pedrinho para dar melhores condições de trabalho a todos os profissionais.

Vasco segue investimento no CT Moacyr Barbosa (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Mudanças gradativas

Apesar de ter orçamento previsto para a reforma, modernização e ampliação do CT Moacyr Barbosa, o Vasco faz melhorias de maneira gradativa. No dia 23 de maio, o clube publico um vídeo em que foi possível notar mudanças paisagísticas. Confira imagens abaixo.

Entrada do CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/VascoTV)