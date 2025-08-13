Enfim a Sociedade de Propósito Específico (SPE) foi criada. Com isso, o Vasco dá mais um passo importante para avançar com a reforma do estádio de São Januário.

A SPE será controlada pelo Vasco e o objetivo da empresa é gerir a reforma de São Januário. Agora, o clube precisa abrir a conta garantia e apresentar a documentação necessária à Prefeitura do Rio para obter o Termo de Transferência de Potencial Construtivo.

Nos últimos dias, Renato Brito, segundo vice-presidente geral do Vasco, revelou que a expectativa do clube era de começar a tão sonhada reforma no início de 2026. Além disso, o dirigente informou que o Cruz-Maltino tem opções de compra para o potencial construtivo assinadas.

- Hoje o clube trabalha com essa possibilidade (iniciar as obras em janeiro de 2026). Mas foi o que eu falei: só tem obra se tiver dinheiro. Não seremos irresponsáveis de quebrar qualquer parede de São Januário se a venda do potencial não estiver efetivada. São opções que têm prazo até 15 de setembro. Se forem confirmadas e fizermos a escritura, é um passo muito grande para acontecerem em janeiro. Se o incorporador não exercer a opção, voltamos algumas casinhas. Trabalhamos para começar em janeiro - contou Renato Brito. E completou:

- A gente esmiuçou a notícia que o presidente Pedrinho deu do potencial construtivo. E é a primeira vez que a gente tem opções assinadas, que somadas representam 100% do potencial. Óbvio que essas opções têm que ser confirmadas ainda. Mas o Vasco nunca teve opções assinadas de 100%.

Confira o comunicado do Vasco:

"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que, nesta quarta-feira (13/08), foi oficialmente constituída a Sociedade de Propósito Específico (SPE) para a reforma do Estádio de São Januário. Com a conclusão dos últimos trâmites burocráticos, a SPE entra em operação.

A SPE será totalmente controlada pelo Vasco e tem como objetivo exclusivo gerir a venda do potencial construtivo de São Januário e aplicar integralmente os recursos arrecadados nas obras de reforma do estádio. Trata-se de uma estrutura jurídica e financeira fundamental para garantir transparência, governança e eficiência na execução do projeto.

Os próximos passos do processo incluem a abertura da conta garantia da SPE e a apresentação da documentação necessária à Prefeitura do Rio de Janeiro para a obtenção do Termo de Transferência de Potencial Construtivo – documento que autoriza a comercialização efetiva desse potencial no mercado."