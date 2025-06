O Vasco retoma as atividades nesta segunda-feira (23). O primeiro treino comandado por Fernando Diniz após as férias será no período da tarde. Ainda sem reforços, o Cruz-Maltino não terá caras novas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Confira a programação semanal do Vasco:

Data Período do dia Treino Segunda-feira (23/06) Tarde - Terça-feira (24/06) Manhã - Quarta-feira (25/06) Manhã - Quinta-feira (26/06) Manhã - Sexta-feira (27/06) Manhã - Sábado (28/06) Manhã - Domingo (29/06) - Rrecovery/Nutrição/Preparação Física/DM

➡️ Sem reforços, Vasco se reapresenta e retoma as atividades na pausa para Copa do Mundo de Clubes

Possíveis novidades

A tendência é de que o Vasco possa ter reforços caseiros. Além dos crias da base, que já estavam treinando com o elenco principal desde a preparação para o jogo contra o São Paulo, a expectativa é de que David e Estrella voltem a participar das atividades com o grupo.

Durante as férias, David e Estrella tiveram uma programação especial para estarem 100%. O atacante sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 2024. Na ocasião, a lesão do atacante foi na partida contra o Cruzeiro. A evolução do jogador foi celebrada pelo Departamento Médico do clube.

continua após a publicidade

Já o meia não entra em campo há quase um ano. O último jogo do meia foi no dia 29 de junho do ano passado, no clássico contra o Botafogo. O jogador sofreu uma lesão no joelho direito, que foi agravada por uma alteração anatômica congênita, ou seja, por uma condição que o atleta nasceu.