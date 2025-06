Grande responsável pela vitória do Inter Miami-EUA sobre o Porto-POR no Mundial de Clubes por 2 a 1, Lionel Messi, que enfrenta o Palmeiras nesta segunda-feira (22), definiu o Alviverde como "um dos grandes clubes do mundo". Durante edição do programa Jogo Aberto, Cicinho discordou do camisa 10, alegando que o Palmeiras não tem títulos mundiais.

continua após a publicidade

➡️ Além de Messi: veja os principais desafios do Palmeiras contra o Inter Miami

- Vamos competir e tentar fazer nosso jogo, sabíamos que éramos inferiores (contra o Porto), mas temos nossas armas para pegar o Palmeiras, que é um dos grandes do mundo e, bom, vai ser uma partida muito complicada - disse Messi, projetando confronto contra Palmeiras.

- O Messi tá mentindo bem, né? Porque o Palmeiras não é um dos grandes do mundo. Aqui no futebol nacional, sim. O Palmeiras ganhou o que no mundo para ser considerado um dos grandes do mundo? O Palmeiras pode vir a ser um dos grandes do mundo, mas ainda não é - defendeu Cicinho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jogadores do Palmeiras pendurados contra o Inter Miami

A vitória do Palmeiras na última quinta-feira (20) encaminhou a vaga para as oitavas de final do Mundial, mas o clube chega para o duelo contra o Inter Miami, o último da fase de grupos, com seis jogadores pendurados, além do técnico Abel Ferreira.

O treinador português, Felipe Anderson e o capitão Gustavo Gómez foram advertidos com cartão amarelo no empate sem gols diante do Porto. Já Richard Ríos, Piquerez, Giay e Raphael Veiga receberam a punição na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, na última quinta-feira.

continua após a publicidade

De acordo com as regras do Mundial de Clubes da Fifa, jogadores e membros da comissão técnica cumprem suspensão automática ao receberem dois cartões amarelos. Por isso, caso algum dos seis atletas pendurados ou o próprio Abel Ferreira seja novamente advertido contra o Inter Miami, ficará fora do primeiro confronto da fase seguinte, caso o Palmeiras avance na competição.