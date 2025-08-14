menu hamburguer
Luiz Gustavo e Leandrinho retornam ao Vasco após amistosos com a Seleção Sub-20

Jogadores estavam no elenco que fez dois amistosos contra o Paraguai

Leandrinho Vasco
imagem cameraLeandrinho comemora gol marcado contra o São Paulo no Brasileirão de 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
09:54
  • Matéria
  Matéria

Os jogadores Luiz Gustavo e Leandrinho já estão à disposição do técnico Fernando Diniz para reforçar o Vasco na sequência do Campeonato Brasileiro. Os dois atletas estavam com a Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa de dois amistosos contra o Paraguai, em Assunção. O lateral Leandrinho foi titular nas duas partidas, já o zagueiro Luiz Gustavo não entrou em campo.

A Seleção venceu os dois confrontos, o primeiro por 2 a 0, com gols de João Cruz e Erick Belé, e o segundo pelo placar de 2 a 1, o zagueiro Bruno Alves e o atacante Isaque marcaram os gols para a equipe comandada pelo treinador Ramon Menezes.

Os amistosos marcam o final da 2ª fase de preparação para o Mundial Sub-20 que acontece entre setembro e outubro deste ano. Além de Leandrinho e Luiz Gustavo, Rayan também está na mira do técnico Ramon Menezes para fazer parte do elenco que vai disputar a competição. Caso o treinador decida convocá-lo, o Vasco pode pedir que o jogador seja dispensado para não prejudicar o clube carioca na sequência da temporada.

Desde seu retorno do Al-Shabab, no início de junho, Leandrinho disputou apenas uma partida pelo Vasco. Durante sua passagem pelo clube da Arábia Saudita, ele atuou em 11 jogos e contribuiu com duas assistências.

Leandrinho - Vasco
Leandrinho jogador do Vasco durante partida contra o Cuiabá (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Já o zagueiro Luiz Gustavo participou de nove partidas pelo Vasco nesta temporada. Sob o comando de Fernando Diniz, foi titular em quatro delas, todas disputadas em maio. Após a disputa do Mundial, o defensor entrou em campo apenas uma vez, no empate contra o Internacional, quando jogou por apenas um minuto.

lyncon-luiz-gustavo-vasco
Luiz Gustavo em campo pelo Vasco da Gama (Fotos: Leandro Amorim/Vasco e Instagram - @lgustavo4_)

