Barros é regularizado e já pode fazer sua reestreia pelo Vasco

O volante Barros foi regularizado e pode voltar a defender o Vasco na partida contra o Santos. Antes de retornar ao Gigante da Colina, o jogador estava emprestado ao América-MG até o final do ano, mas o clube carioca antecipou o fim do empréstimo para reforçar o time na sequência do Brasileirão. Além disso, o jovem jogador de 21 anos renovou o contrato com o Cruz-Maltino até o final de 2027.

Barros após retornar ao Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Após se destacar na Série B pelo América-MG, o Cruz-Maltino enxergou com bons olhos o retorno antecipado do jogador, que realizou exames na última sexta-feira (8), finalizou os últimos detalhes e participou das atividades no CT Moacyr Barbosa.

O retorno de Barros ao Vasco contou com o aval de Fernando Diniz. O treinador aprovou a antecipação do fim do empréstimo do volante, considerando o potencial de desenvolvimento do jovem atleta.

Barros foi revelado pelo Vasco em 2023 e, desde então, atuou em 16 partidas pela equipe principal, com um gol marcado. Posteriormente, foi emprestado ao Amazonas, onde participou de 32 jogos, balançou as redes duas vezes e deu uma assistência. Sua melhor fase até o momento ocorreu no América-MG, onde marcou cinco gols em 28 partidas.