Philippe Coutinho tenta rescindir o contrato com o Aston Villa, da Inglaterra, para poder ficar no Vasco. Este é o "Plano A" em que o clube e o meia trabalham. Ao mesmo passo, o Cruz-Maltino pensa no "Plano B": estender o empréstimo até o final de 2025.

Se Coutinho ficar até o final do ano, no início de 2026 o meia poderá assinar um pré-contrato, caso o Vasco queira a permanência por mais tempo.

O contrato de Coutinho com o Vasco está se aproximando do fim. O dia 30 de junho é o último dia do vínculo do meia com o clube que o revelou.

Coutinho quer ficar no Vasco. A vontade do jogador é um fator fundamental na negociação. Além do desejo de estar no clube que o revelou, no início do mês, o meia inaugurou o "Instituto Philippe Coutinho", que é dedicado a promover o desenvolvimento social e educacional.

Em entrevistas recentes, Coutinho, Pedrinho, o CEO Carlos Amodeo e o técnico Fernando Diniz demonstraram otimismo quanto à permanência do jogador no Vasco. Inclusive, também reforçaram que não vão medir esforços para a renovação acontecer.

A volta de Philippe Coutinho foi anunciada pelo Vasco em julho de 2024. O meia tem contrato válido com o Aston Villa até o dia 30 de junho de 2026.

Em 2025, o camisa 11 faz o melhor ano com a camisa do Vasco. O meia marcou cinco gols e deu três assistências em 26 partidas disputadas pelo Cruz-Maltino.

