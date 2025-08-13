menu hamburguer
Vasco

Vasco avança pela contratação de Carlos Cuesta

Zagueiro colombiano chegará por empréstimo ao Cruz-Maltino

Carlos Cuesta Colômbia Vasco
imagem camera(Foto: Reprodução/Instagram)
c3461eaa-0728-4253-b135-213b68528bc2_foto_matheus_guimaraes-aspect-ratio-1024-1024
Matheus Guimarães
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
16:00
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco avançou pelo empréstimo do zagueiro Carlos Cuesta. O Cruz-Maltino ofereceu cerca de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação atual) como opção de compra ao jogador colombiano, que pertence ao Galatasaray, da Turquia. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

Uma parte do valor será pago à vista e o restante de forma parcelada. O Galatasaray fez jogo duro para liberar Carlos Cuesta ao Vasco e recusou duas propostas. Agora os clubes avançaram nas conversas, que tendem a ter um desfecho positivo.

O Vasco corre contra o tempo para fechar a contratação de Carlos Cuesta. Isso porque o Cruz-Maltino encaminhou a saída de João Victor para o CSKA, da Rússia.

Quem é Carlos Cuesta?

Carlos Cuesta tem o perfil de zagueiro que o Gigante da Colina busca no mercado. O jogador pode atuar em linha alta, é rápido, tem boa saída de jogo e força física.

Alvo do Vasco, Carlos Cuesta é revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, e teve passagens pelo Genk, da Bélgica. No Galatasaray desde a temporada 2024/2025, o zagueiro não se firmou no clube turco. Por lá foram apenas oito jogos.

Carlos Cuesta Colômbia Brasil Vasco
Carlos Cuesta em ação pela Colômbia contra a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

