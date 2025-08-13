Vasco encaminha a transferência do zagueiro João Victor

O zagueiro João Victor está de saída do Vasco da Gama. O clube carioca encaminhou a transferência do jogador para o CSKA Moscou, da Rússia. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

Contratado no início de 2024 junto ao Benfica, de Portugal, João Victor chegou como um dos reforços mais caros da temporada. O Vasco investiu 6 milhões de euros (R$ 31,9 milhões), com cláusulas que poderiam elevar o valor para até 8 milhões de euros (R$ 47,8 milhões na cotação atual). Porém, em campo, o zagueiro não conseguiu corresponder à expectativa criada em torno do alto investimento.



Durante sua passagem, João Victor disputou 75 partidas, marcou três gols e deu três assistências. Ainda assim, se tornou alvo constante de críticas da torcida, que questionava tanto seu desempenho quanto seu comprometimento com o clube.

O ápice da insatisfação ocorreu no último domingo (10), no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, em São Januário. Vaiado durante os 90 minutos em que esteve em campo, o jogador foi defendido publicamente pelo técnico Fernando Diniz na coletiva pós-jogo.

— Obviamente que ele tem responsabilidade pela hostilidade do torcedor, pelo que fez no passado e por rebater o torcedor. Ele sabe que cometeu esse erro, mas tem jogado muito bem e não pediu para sair. [...] É tão bom jogador que vira e mexe tem procura pelo João Victor — afirmou Diniz.

Em junho, o zagueiro também foi alvo de protestos no CT Moacyr Barbosa. Torcedores organizaram uma cobrança direta ao elenco e apontaram João Victor como um dos principais alvos, alegando que o jogador estaria mais preocupado com sua vida pessoal do que com o desempenho em campo.

No início do ano, o Vasco recusou uma proposta do Cruzeiro por João Victor no valor de 5 milhões de euros. Agora, com a saída encaminhada para o CSKA, o clube deve recuperar parte do investimento feito — ainda que com prejuízo.