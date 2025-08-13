A Diretoria de Competições da CBF divulgou, na noite desta quarta-feira (13), a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil. O documento confirma datas, horários, locais e canais de transmissão dos confrontos que vão definir os semifinalistas da competição.

Tabela detalhada da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)

Os duelos desta quinta fase foram definidos em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol, reunindo clássicos históricos e duelos de grande rivalidade. Atlético-MG x Cruzeiro, Athletico-PR x Corinthians, Vasco x Botafogo e Bahia x Fluminense serão os protagonistas desta etapa.

A abertura das quartas acontece no dia 27 de agosto com três partidas. O primeiro duelo será o clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro, às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Mais tarde, às 21h30, outros dois confrontos movimentam a rodada: Athletico-PR enfrenta o Corinthians na Ligga Arena, em Curitiba, enquanto Vasco e Botafogo medem forças em São Januário, no Rio de Janeiro.

O último jogo de ida será disputado no dia 28, quando o Bahia recebe o Fluminense, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, fechando a primeira parte da disputa por uma vaga na semifinal.

Os confrontos decisivos, que definirão os classificados, estão marcados para os dias 10 e 11 de setembro, com os mandos de campo invertidos. Assim, Cruzeiro, Corinthians, Botafogo e Fluminense terão a vantagem de decidir a vaga diante de seus torcedores.

