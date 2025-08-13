CBF divulga tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil
Entidades define datas, locais e canais de transmissão da quinta fase
A Diretoria de Competições da CBF divulgou, na noite desta quarta-feira (13), a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil. O documento confirma datas, horários, locais e canais de transmissão dos confrontos que vão definir os semifinalistas da competição.
Os duelos desta quinta fase foram definidos em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol, reunindo clássicos históricos e duelos de grande rivalidade. Atlético-MG x Cruzeiro, Athletico-PR x Corinthians, Vasco x Botafogo e Bahia x Fluminense serão os protagonistas desta etapa.
A abertura das quartas acontece no dia 27 de agosto com três partidas. O primeiro duelo será o clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro, às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Mais tarde, às 21h30, outros dois confrontos movimentam a rodada: Athletico-PR enfrenta o Corinthians na Ligga Arena, em Curitiba, enquanto Vasco e Botafogo medem forças em São Januário, no Rio de Janeiro.
O último jogo de ida será disputado no dia 28, quando o Bahia recebe o Fluminense, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, fechando a primeira parte da disputa por uma vaga na semifinal.
Os confrontos decisivos, que definirão os classificados, estão marcados para os dias 10 e 11 de setembro, com os mandos de campo invertidos. Assim, Cruzeiro, Corinthians, Botafogo e Fluminense terão a vantagem de decidir a vaga diante de seus torcedores.
