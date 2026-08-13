Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Venda de 90% da SAF do Vasco recebe sinal positivo; entenda

Watchdog deu parecer favorável ao andamento das tratativas para a alienação da SAF

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 12:46
Favorite o Lance! no Google
Pedrinho durante entrevista coletiva
Pedrinho durante coletiva do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A negociação para a venda de 90% da SAF do Vasco ao empresário Marcos Lamacchia alcançou um avanço expressivo na tarde da última quarta-feira (12). O advogado Athos Neves — indicado pela Justiça como watchdog, agente encarregado de acompanhar os desdobramentos da recuperação judicial do clube — emitiu um parecer favorável ao andamento das tratativas para a alienação da Sociedade Anônima do Futebol.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Athos Neves atuou como interventor judicial durante o período de afastamento do presidente Pedrinho por força de uma liminar, em julho. Sua nomeação como watchdog ocorreu em comum acordo entre a diretoria vascaína e o Judiciário por seu perfil neutro. Desde a indicação, o profissional passou a acompanhar os relatórios financeiros da SAF e as rotinas de governança do clube.

continua após a publicidade

No relatório anexado ao processo, Athos deu sinal verde para o negócio. Embora o texto não mencione nominalmente Marcos Lamacchia, as conversas entre a gestão de Pedrinho e o investidor estão em estágio bastante avançado.

Em sua conclusão, o profissional ponderou:

— Realizadas as considerações expostas, este Profissional submete ao crivo deste Colendo Juízo, não se opondo aos requerimentos formulados pelas Recuperandas [Vasco], desde que sejam garantidos os critérios de publicidade, transparência, competitividade e maximização do valor do ativo.

continua após a publicidade

➡️ Vasco x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

MPRJ e AJ também dão aval à venda da SAF do Vasco

Além do Watchdog — que foi a primeira aprovação externa obtida pelo Vasco no processo —, o Ministério Público e a Administração Judicial (função exercida pelo escritório Gussem e Lemos Basto Advogados) também deram parecer positivo para a realização da revenda do futebol cruz-maltino. Agora, resta o aval da juíza responsável pelo caso.

Caso conceda o aval, o Vasco estará autorizado a abrir oficialmente a concorrência para a venda dos 90% da SAF. Por exigência legal, a alienação direta a Marcos Lamacchia não pode ser efetuada sem o certame público, contudo o empresário detém cláusulas contratuais de preferência que lhe permitem cobrir eventuais ofertas concorrentes que cheguem à mesa do clube.

continua após a publicidade
Empresário Marcos Lamacchia de terno
Empresário Marcos Lamacchia, possível comprador do futebol do Vasco (Foto: Reprodução/LinkedIn)

➡️ VEJA OS BASTIDORES DE FACUNDO COLIDIO NO VASCO

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.


Tudo sobre
Sugerida para você!
Colidio passa pelo tradicional corredor polonês em seu primeiro treino pelo Vasco

Vasco

Bastidores: Colidio surpreende Pedro Emanuel nos primeiros treinos com o Vasco

Há 7 horas
Santiago Sosa foi anunciado no Vasco

Vasco

Vasco anuncia contratação de Santiago Sosa até 2029

Há 15 horas
Romelu Lukaku comemora gol marcado pela Bélgica contra a Nova Zelândia, pela Copa do Mundo

Vasco

Fenerbahçe acerta com Lukaku e pode destravar reforço para o Vasco

Há 19 horas
Brenner em campo na partida entre Vasco e Fluminense

Vasco

Brenner vai desfalcar o Vasco por cerca de quatro meses

Há 22 horas
Vasco recebe o Olimpia nesta quinta-feira (13) pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

Onde Assistir

Vasco x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Há 1 dia
patrocínio palmeiras

Lance! Negócios

Por que grandes clubes escolhem marcas que investem em inovação nacional?

Há 1 dia
Mais LANCE!
Lukaku em campo pela seleção da Bélgica

Lukaku foi alvo do Vasco antes de encaminhar ida para novo clube; saiba detalhes

Estádio de São Januário durante a pausa da Copa do Mundo

Maracanã x São Januário: retrospecto aponta onde o Vasco tem melhor desempenho

Brenner perdeu pênalti em Fluminense x Vasco (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)

Brenner tem lesão confirmada e desfalca o Vasco por 45 dias

Taça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)

CBF divulga datas e horários dos jogos de quartas de final da Copa do Brasil

Facundo Colidio com camisa do Vasco sentado em um banco com a bola embaixo do braço

Vasco anuncia contratação de Facundo Colidio

Sul-Americana Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Oitavas de final da Sul-Americana: confrontos, retrospectos e mais

Futebol e violência contra mulher

Estudo aponta aumento de agressões contra mulheres em dias de jogos de futebol

John Yeboah também joga na selecao equatoriana

Pedrinho comenta interesse do Vasco por Brian Rodríguez e Yeboah

Pedrinho durante entrevista coletiva

Pedrinho alfineta Bap, presidente do Flamengo: 'Paixão louca'

Pedrinho concede entrevista na sede da CBF após sorteio da Copa do Brasil

Pedrinho abre o jogo sobre reforços, SAF e finanças do Vasco

Sorteio na CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e volta

COPA DO BRASIL 2026, FLUMINENSE X VASCO

Vasco conhece adversário, mandos e chaveamento da Copa do Brasil

Jogadores do Vasco e Vitória durante confronto no Campeonato Brasileiro

Torcedores do Vitória reagem a confronto contra o Vasco: 'Freguês'