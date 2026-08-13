Venda de 90% da SAF do Vasco recebe sinal positivo; entenda Watchdog deu parecer favorável ao andamento das tratativas para a alienação da SAF

A negociação para a venda de 90% da SAF do Vasco ao empresário Marcos Lamacchia alcançou um avanço expressivo na tarde da última quarta-feira (12). O advogado Athos Neves — indicado pela Justiça como watchdog, agente encarregado de acompanhar os desdobramentos da recuperação judicial do clube — emitiu um parecer favorável ao andamento das tratativas para a alienação da Sociedade Anônima do Futebol.

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Athos Neves atuou como interventor judicial durante o período de afastamento do presidente Pedrinho por força de uma liminar, em julho. Sua nomeação como watchdog ocorreu em comum acordo entre a diretoria vascaína e o Judiciário por seu perfil neutro. Desde a indicação, o profissional passou a acompanhar os relatórios financeiros da SAF e as rotinas de governança do clube.

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No relatório anexado ao processo, Athos deu sinal verde para o negócio. Embora o texto não mencione nominalmente Marcos Lamacchia, as conversas entre a gestão de Pedrinho e o investidor estão em estágio bastante avançado.

Em sua conclusão, o profissional ponderou:

— Realizadas as considerações expostas, este Profissional submete ao crivo deste Colendo Juízo, não se opondo aos requerimentos formulados pelas Recuperandas [Vasco], desde que sejam garantidos os critérios de publicidade, transparência, competitividade e maximização do valor do ativo.

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MPRJ e AJ também dão aval à venda da SAF do Vasco

Além do Watchdog — que foi a primeira aprovação externa obtida pelo Vasco no processo —, o Ministério Público e a Administração Judicial (função exercida pelo escritório Gussem e Lemos Basto Advogados) também deram parecer positivo para a realização da revenda do futebol cruz-maltino. Agora, resta o aval da juíza responsável pelo caso.

Caso conceda o aval, o Vasco estará autorizado a abrir oficialmente a concorrência para a venda dos 90% da SAF. Por exigência legal, a alienação direta a Marcos Lamacchia não pode ser efetuada sem o certame público, contudo o empresário detém cláusulas contratuais de preferência que lhe permitem cobrir eventuais ofertas concorrentes que cheguem à mesa do clube.

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Empresário Marcos Lamacchia, possível comprador do futebol do Vasco (Foto: Reprodução/LinkedIn)

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