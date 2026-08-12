Maracanã x São Januário: retrospecto aponta onde o Vasco tem melhor desempenho Números desde 2025 mostram vantagem na Colina Histórica

Carregando conteúdo exclusivo...

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil definiu o Vitória como adversário do Vasco. O Cruz-Maltino fará o primeiro jogo no Rio de Janeiro, enquanto a partida decisiva será disputada no Barradão, em Salvador. Agora, a diretoria precisa definir onde mandará o confronto de ida.

➡️ Brenner tem lesão confirmada e desfalca o Vasco por 45 dias

Após o sorteio, o presidente do Vasco, Pedrinho, comentou sobre a possibilidade de atuar no Maracanã ou em São Januário. O dirigente deixou clara sua preferência pelo estádio vascaíno, mas afirmou que pretende ouvir a comissão técnica e os jogadores antes de tomar a decisão.

continua após a publicidade

- Todos sabem da minha preferência por São Januário. Mas o Maracanã tem sido um palco também de uma energia e de uma atmosfera gigantesca, onde a gente também pode dar oportunidade para mais torcedores.

➡️ Pedrinho comenta interesse do Vasco por Brian Rodríguez e Yeboah

Segundo Pedrinho, a escolha não levará em consideração a possibilidade de arrecadação. O presidente afirmou que o principal critério será o desempenho esportivo da equipe.

continua após a publicidade

- Eu não boto em conta a questão de receita, boto a questão de desempenho. Aí eu levo para a comissão técnica, para os atletas, porque os atletas é que jogam, e a gente vai construir para tomar a melhor decisão para esse jogo.

Maracanã tem retrospecto equilibrado

Desde o início de 2025, o Vasco disputou 14 partidas no Maracanã, divididas igualmente entre jogos de pontos corridos e confrontos de mata-mata. Nos campeonatos de pontos corridos, foram sete partidas, com duas vitórias, dois empates e três derrotas. O aproveitamento é de 38%, com nove gols marcados e dez sofridos.

continua após a publicidade

Na final da Copa do Brasil de 2025, Vasco e Corinthians se enfrentaram no Maracanã (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O retrospecto é praticamente o mesmo nos jogos eliminatórios. Também foram sete partidas, com duas vitórias, dois empates e três derrotas. O Vasco marcou oito gols e sofreu outros oito, novamente com 38% de aproveitamento.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

São Januário apresenta números melhores

Em sua casa, o Vasco tem números mais positivos desde 2025. Nos jogos de pontos corridos, foram 41 partidas, com 20 vitórias, 11 empates e dez derrotas. O aproveitamento chega a 58%, com 63 gols marcados e 39 sofridos.

continua após a publicidade

São Januário, estádio do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Nos confrontos de mata-mata, o desempenho também é superior ao registrado no Maracanã. Em sete partidas, o Cruz-Maltino venceu duas vezes e empatou outras cinco, sem nenhuma derrota. O aproveitamento é de 52%, com dez gols marcados e sete sofridos.

Assim, considerando o retrospecto desde 2025, São Januário apresenta números melhores tanto em jogos de pontos corridos quanto em partidas eliminatórias. No entanto, a decisão para o duelo contra o Vitória ainda será tomada pela diretoria em conjunto com a comissão técnica e o elenco.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.