Maracanã x São Januário: retrospecto aponta onde o Vasco tem melhor desempenho
Números desde 2025 mostram vantagem na Colina Histórica
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O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil definiu o Vitória como adversário do Vasco. O Cruz-Maltino fará o primeiro jogo no Rio de Janeiro, enquanto a partida decisiva será disputada no Barradão, em Salvador. Agora, a diretoria precisa definir onde mandará o confronto de ida.
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Após o sorteio, o presidente do Vasco, Pedrinho, comentou sobre a possibilidade de atuar no Maracanã ou em São Januário. O dirigente deixou clara sua preferência pelo estádio vascaíno, mas afirmou que pretende ouvir a comissão técnica e os jogadores antes de tomar a decisão.
- Todos sabem da minha preferência por São Januário. Mas o Maracanã tem sido um palco também de uma energia e de uma atmosfera gigantesca, onde a gente também pode dar oportunidade para mais torcedores.
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Segundo Pedrinho, a escolha não levará em consideração a possibilidade de arrecadação. O presidente afirmou que o principal critério será o desempenho esportivo da equipe.
- Eu não boto em conta a questão de receita, boto a questão de desempenho. Aí eu levo para a comissão técnica, para os atletas, porque os atletas é que jogam, e a gente vai construir para tomar a melhor decisão para esse jogo.
Maracanã tem retrospecto equilibrado
Desde o início de 2025, o Vasco disputou 14 partidas no Maracanã, divididas igualmente entre jogos de pontos corridos e confrontos de mata-mata. Nos campeonatos de pontos corridos, foram sete partidas, com duas vitórias, dois empates e três derrotas. O aproveitamento é de 38%, com nove gols marcados e dez sofridos.
O retrospecto é praticamente o mesmo nos jogos eliminatórios. Também foram sete partidas, com duas vitórias, dois empates e três derrotas. O Vasco marcou oito gols e sofreu outros oito, novamente com 38% de aproveitamento.
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São Januário apresenta números melhores
Em sua casa, o Vasco tem números mais positivos desde 2025. Nos jogos de pontos corridos, foram 41 partidas, com 20 vitórias, 11 empates e dez derrotas. O aproveitamento chega a 58%, com 63 gols marcados e 39 sofridos.
Nos confrontos de mata-mata, o desempenho também é superior ao registrado no Maracanã. Em sete partidas, o Cruz-Maltino venceu duas vezes e empatou outras cinco, sem nenhuma derrota. O aproveitamento é de 52%, com dez gols marcados e sete sofridos.
Assim, considerando o retrospecto desde 2025, São Januário apresenta números melhores tanto em jogos de pontos corridos quanto em partidas eliminatórias. No entanto, a decisão para o duelo contra o Vitória ainda será tomada pela diretoria em conjunto com a comissão técnica e o elenco.
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