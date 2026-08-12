Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Maracanã x São Januário: retrospecto aponta onde o Vasco tem melhor desempenho

Números desde 2025 mostram vantagem na Colina Histórica

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 04:50
Favorite o Lance! no Google
Estádio de São Januário durante a pausa da Copa do Mundo
Estádio de São Januário durante a pausa da Copa do Mundo (Foto: Pedro Cobalea)

Carregando conteúdo exclusivo...

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil definiu o Vitória como adversário do Vasco. O Cruz-Maltino fará o primeiro jogo no Rio de Janeiro, enquanto a partida decisiva será disputada no Barradão, em Salvador. Agora, a diretoria precisa definir onde mandará o confronto de ida.

➡️ Brenner tem lesão confirmada e desfalca o Vasco por 45 dias

Após o sorteio, o presidente do Vasco, Pedrinho, comentou sobre a possibilidade de atuar no Maracanã ou em São Januário. O dirigente deixou clara sua preferência pelo estádio vascaíno, mas afirmou que pretende ouvir a comissão técnica e os jogadores antes de tomar a decisão.

continua após a publicidade

- Todos sabem da minha preferência por São Januário. Mas o Maracanã tem sido um palco também de uma energia e de uma atmosfera gigantesca, onde a gente também pode dar oportunidade para mais torcedores.

➡️ Pedrinho comenta interesse do Vasco por Brian Rodríguez e Yeboah

Segundo Pedrinho, a escolha não levará em consideração a possibilidade de arrecadação. O presidente afirmou que o principal critério será o desempenho esportivo da equipe.

continua após a publicidade

- Eu não boto em conta a questão de receita, boto a questão de desempenho. Aí eu levo para a comissão técnica, para os atletas, porque os atletas é que jogam, e a gente vai construir para tomar a melhor decisão para esse jogo.

Maracanã tem retrospecto equilibrado

Desde o início de 2025, o Vasco disputou 14 partidas no Maracanã, divididas igualmente entre jogos de pontos corridos e confrontos de mata-mata. Nos campeonatos de pontos corridos, foram sete partidas, com duas vitórias, dois empates e três derrotas. O aproveitamento é de 38%, com nove gols marcados e dez sofridos.

continua após a publicidade
Philippe Coutinho se prepara para bater escanteio na final da Copa do Brasil de 2025 entre Vasco e Corinthians, no Maracanã
Na final da Copa do Brasil de 2025, Vasco e Corinthians se enfrentaram no Maracanã (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O retrospecto é praticamente o mesmo nos jogos eliminatórios. Também foram sete partidas, com duas vitórias, dois empates e três derrotas. O Vasco marcou oito gols e sofreu outros oito, novamente com 38% de aproveitamento.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

São Januário apresenta números melhores

Em sua casa, o Vasco tem números mais positivos desde 2025. Nos jogos de pontos corridos, foram 41 partidas, com 20 vitórias, 11 empates e dez derrotas. O aproveitamento chega a 58%, com 63 gols marcados e 39 sofridos.

continua após a publicidade
São Januário - Vasco
São Januário, estádio do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Nos confrontos de mata-mata, o desempenho também é superior ao registrado no Maracanã. Em sete partidas, o Cruz-Maltino venceu duas vezes e empatou outras cinco, sem nenhuma derrota. O aproveitamento é de 52%, com dez gols marcados e sete sofridos.

Assim, considerando o retrospecto desde 2025, São Januário apresenta números melhores tanto em jogos de pontos corridos quanto em partidas eliminatórias. No entanto, a decisão para o duelo contra o Vitória ainda será tomada pela diretoria em conjunto com a comissão técnica e o elenco.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Brenner perdeu pênalti em Fluminense x Vasco (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)

Vasco

Brenner tem lesão confirmada e desfalca o Vasco por 45 dias

Há 7 horas
Taça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)

Futebol Nacional

CBF divulga datas e horários dos jogos de quartas de final da Copa do Brasil

Há 8 horas
Facundo Colidio com camisa do Vasco sentado em um banco com a bola embaixo do braço

Vasco

Vasco anuncia contratação de Facundo Colidio

Há 10 horas
Sul-Americana Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Sul-Americana

Oitavas de final da Sul-Americana: confrontos, retrospectos e mais

Há 12 horas
Futebol e violência contra mulher

Futebol Nacional

Estudo aponta aumento de agressões contra mulheres em dias de jogos de futebol

Há 13 horas
John Yeboah também joga na selecao equatoriana

Vasco

Pedrinho comenta interesse do Vasco por Brian Rodríguez e Yeboah

Há 13 horas
Mais LANCE!
Pedrinho durante entrevista coletiva

Pedrinho alfineta Bap, presidente do Flamengo: 'Paixão louca'

Pedrinho concede entrevista na sede da CBF após sorteio da Copa do Brasil

Pedrinho abre o jogo sobre reforços, SAF e finanças do Vasco

Sorteio na CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e volta

COPA DO BRASIL 2026, FLUMINENSE X VASCO

Vasco conhece adversário, mandos e chaveamento da Copa do Brasil

Jogadores do Vasco e Vitória durante confronto no Campeonato Brasileiro

Torcedores do Vitória reagem a confronto contra o Vasco: 'Freguês'

Sorteio do mando de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Sorteio define os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Sorteio da Copa do Brasil enlouquece torcedores: 'Impossível'

Montagem com jogadores dos oito times classificados às quartas de final da Copa do Brasil

Com clássicos, sorteio define quartas da Copa do Brasil; veja os confrontos e mandos

Sorteio Copa do Brasil - Lance!TV

AO VIVO: Assista ao sorteio das quartas de final da Copa do Brasil com o Lance!TV

Pedro Emanuel gesticula positivamente para time do Vasco

Melhora do sistema defensivo impulsiona evolução do Vasco sob comando de Pedro Emanuel

Jair Ventura abraça goleiro Lucas Arcanjo após classificação do Vitória contra o Athletico-PR na Copa do Brasil

Sorteio da Copa do Brasil: como chegam os oito clubes classificados?

Diego Carlos durante treino da Seleção Brasileira

Vasco monitora situação de Diego Carlos e pode avançar pelo zagueiro

Thiago Mendes conversa com juiz durante Bahia x Vasco

CBF divulga áudio e imagens do VAR em gol anulado do Vasco contra o Bahia