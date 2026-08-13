'Bidou': Vasco ganha reforço para duelo contra o Santos pelo Brasileirão Sosa foi regularizado nesta quinta-feira e pode estrear pelo Vasco no Brasileirão

Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (13), o volante Santiago Sosa está liberado para fazer sua estreia com a camisa do Vasco no próximo fim de semana. Anunciado de forma oficial na última quarta-feira, o argentino de 27 anos passa a ser opção para a comissão técnica na partida contra o Santos, agendada para o próximo domingo, no estádio de São Januário.

Por não ter sido inscrito a tempo na Copa Sul-Americana, o meio-campista fica de fora do compromisso desta quinta-feira diante do Olimpia, válido pelas oitavas de final da disputa continental. Caso o clube carioca avance de fase no torneio internacional, o novo contratado será registrado na janela subsequente de inscrições.

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Dessa forma, o primeiro compromisso do jogador pelo Gigante da Colina tende a acontecer na Série A, torneio no qual a equipe busca uma recuperação na tabela de classificação para deixar a zona de rebaixamento. O preenchimento do setor do meio de campo era tratado como uma das metas prioritárias da diretoria para a temporada.

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Camisa 5 se destaca pela versatilidade

No futebol argentino, o ex-atleta do Racing atuava também na linha defensiva como zagueiro, combinando capacidade técnica, espírito de liderança e experiência. A comissão técnica do clube vislumbra um ganho de rendimento na faixa central da equipe, setor que reúne nomes como Thiago Mendes em grande fase, Jair em fase de retorno aos gramados, o experiente Tchê Tchê, além dos jovens Ramon Rique e Barros.

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Sosa chega ao Vasco em busca de vitórias

Ao desembarcar no Rio de Janeiro, o atleta comentou sobre a expectativa de defender o clube e o desejo de se aproximar dos torcedores:

— Estou muito feliz de estar no Vasco, um clube muito grande aqui no Brasil. Estou com muita vontade de conhecer a torcida, muita vontade de vencer, de conhecer esse lindo estádio de que tanto me falaram — declarou o volante.

Santiago Sosa foi anunciado no Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Com o argentino integrado ao grupo comandado por Pedro Emanuel, o Vasco recebe o Santos no domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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