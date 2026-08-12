Brenner vai desfalcar o Vasco por cerca de quatro meses Atacante sofreu lesão em ligamento do dedo do pé contra o Bahia e terá que passar por cirurgia

O Vasco terá um desfalque importante no elenco para os próximos meses. A apuração exclusiva do Lance! aponta que a lesão de Brenner é mais grave do que o esperado inicialmente. O atacante deve passar por cirurgia e a previsão é de aproximadamente 120 dias até o retorno aos gramados, considerando o período de recuperação e a retomada das atividades.

➡️ Vasco x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Brenner sofreu uma lesão em um ligamento do dedo do pé durante o empate por 0 a 0 com o Bahia, no último domingo (9), pelo Campeonato Brasileiro. Inicialmente, a expectativa era de um período de afastamento mais curto.

continua após a publicidade

Com a previsão inicial, o Vasco avaliava que poderia solucionar a ausência com as opções já presentes no elenco. Diante do novo cenário e de uma recuperação que pode cerca de quatro meses, porém, o clube pode mudar a postura no mercado e buscar a contratação de um centroavante.

Brenner vivia bom momento

O atacante vinha ganhando espaço e importância no elenco comandado por Pedro Emanuel. Brenner foi decisivo na classificação do Vasco para as quartas de final da Copa do Brasil, ao marcar os dois gols da vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Lukaku foi alvo do Vasco antes de encaminhar ida para novo clube; saiba detalhes

A lesão acontece justamente em um momento de crescimento do jogador na equipe. Agora, o departamento de futebol terá que avaliar internamente se as alternativas disponíveis são suficientes para suprir a ausência ou se será necessário buscar uma nova peça no mercado.

Brenner marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Colidio é uma das alternativas

Uma das possibilidades dentro do elenco é Facundo Colidio. O argentino chamou a atenção nos primeiros treinamentos sob o comando de Pedro Emanuel, principalmente pela capacidade de atacar os espaços e dar profundidade à equipe.

A utilização de Colidio como referência, no entanto, não necessariamente reproduziria as características apresentadas por Brenner. A ideia é que o argentino possa explorar mais a velocidade, atacando as costas da defesa adversária e ocupando um espaço diferente daquele que vinha sendo explorado pelo centroavante brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Maracanã x São Januário: retrospecto aponta onde o Vasco tem melhor desempenho

Além de Colidio, o Vasco também conta com Spinelli e David como opções para a posição. Os dois, porém, apresentam características diferentes das de Brenner, o que pode pesar na avaliação da comissão técnica e da diretoria sobre a necessidade de buscar um reforço.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.