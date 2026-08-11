Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Brenner tem lesão confirmada e desfalca o Vasco por 45 dias

Atacante sofre lesão no tendão do dedo do pé durante o empate por 0 a 0 com o Bahia

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 21:22
Favorite o Lance! no Google
Brenner perdeu pênalti em Fluminense x Vasco (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)
Brenner em ação pelo Vasco (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)

O Vasco terá Brenner como desfalque por cerca de 45 dias. O atacante sofreu uma lesão em um tendão do dedo do pé durante o empate por 0 a 0 com o Bahia, no último domingo (9), pelo Campeonato Brasileiro.

➡️ Pedrinho abre o jogo sobre reforços, SAF e finanças do Vasco

O provável tempo de recuperação do jogador foi informado primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmado pelo Lance!. A lesão foi constatada após o jogo e tirará o atacante de uma parte da sequência do Cruz-Maltino na temporada. Sem o atacante, o clube vai avaliar as opções disponíveis no elenco antes de decidir se buscará uma reposição no mercado. Neste primeiro momento, a ideia é trabalhar com os jogadores que já estão à disposição.

continua após a publicidade

Vasco avalia opções para substituir Brenner

A ausência de Brenner representa uma mudança na característica do ataque vascaíno. O centroavante vinha ganhando importância no elenco e vivia bom momento, decidindo a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil com dois gols sobre o Fluminense.

O Vasco ainda não definiu se irá ao mercado para buscar um jogador com características semelhantes. A comissão técnica deve observar inicialmente as alternativas do elenco. O entendimento é que o elenco não tem um que participe da construção das jogadas ao sair da área para ajudar na associação com os companheiros como Brenner.

continua após a publicidade

Uma das opções é Colídio, que chamou a atenção nos primeiros treinamentos sob o comando de Pedro Emanuel. O jogador apresentou capacidade para atacar os espaços e dar profundidade ao time. A ideia, no entanto, é que o argentino possa explorar a velocidade e atacar as costas da defesa adversária, ocupando um espaço diferente daquele explorado por Brenner.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Brenner olha para o alto e lamenta com camisa do Vasco
Brenner lamenta oportunidade perdida na partida entre Vasco e Madureira (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Taça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)

Futebol Nacional

CBF divulga datas e horários dos jogos de quartas de final da Copa do Brasil

Há 41 minutos
Facundo Colidio com camisa do Vasco sentado em um banco com a bola embaixo do braço

Vasco

Vasco anuncia contratação de Facundo Colidio

Há 2 horas
Sul-Americana Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Sul-Americana

Oitavas de final da Sul-Americana: confrontos, retrospectos e mais

Há 5 horas
Futebol e violência contra mulher

Futebol Nacional

Estudo aponta aumento de agressões contra mulheres em dias de jogos de futebol

Há 5 horas
John Yeboah também joga na selecao equatoriana

Vasco

Pedrinho comenta interesse do Vasco por Brian Rodríguez e Yeboah

Há 6 horas
Pedrinho durante entrevista coletiva

Fora de Campo

Pedrinho alfineta Bap, presidente do Flamengo: 'Paixão louca'

Há 7 horas
Mais LANCE!
Pedrinho concede entrevista na sede da CBF após sorteio da Copa do Brasil

Pedrinho abre o jogo sobre reforços, SAF e finanças do Vasco

Sorteio na CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e volta

COPA DO BRASIL 2026, FLUMINENSE X VASCO

Vasco conhece adversário, mandos e chaveamento da Copa do Brasil

Jogadores do Vasco e Vitória durante confronto no Campeonato Brasileiro

Torcedores do Vitória reagem a confronto contra o Vasco: 'Freguês'

Sorteio do mando de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Sorteio define os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Sorteio da Copa do Brasil enlouquece torcedores: 'Impossível'

Montagem com jogadores dos oito times classificados às quartas de final da Copa do Brasil

Com clássicos, sorteio define quartas da Copa do Brasil; veja os confrontos e mandos

Sorteio Copa do Brasil - Lance!TV

AO VIVO: Assista ao sorteio das quartas de final da Copa do Brasil com o Lance!TV

Pedro Emanuel gesticula positivamente para time do Vasco

Melhora do sistema defensivo impulsiona evolução do Vasco sob comando de Pedro Emanuel

Jair Ventura abraça goleiro Lucas Arcanjo após classificação do Vitória contra o Athletico-PR na Copa do Brasil

Sorteio da Copa do Brasil: como chegam os oito clubes classificados?

Diego Carlos durante treino da Seleção Brasileira

Vasco monitora situação de Diego Carlos e pode avançar pelo zagueiro

Thiago Mendes conversa com juiz durante Bahia x Vasco

CBF divulga áudio e imagens do VAR em gol anulado do Vasco contra o Bahia

David marcando gol impedido em Bahia e Vasco pelo Campeonato Brasileiro

Vídeo do VAR em gol anulado do Vasco vira assunto: 'Não é'