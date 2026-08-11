Brenner tem lesão confirmada e desfalca o Vasco por 45 dias Atacante sofre lesão no tendão do dedo do pé durante o empate por 0 a 0 com o Bahia

O Vasco terá Brenner como desfalque por cerca de 45 dias. O atacante sofreu uma lesão em um tendão do dedo do pé durante o empate por 0 a 0 com o Bahia, no último domingo (9), pelo Campeonato Brasileiro.

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O provável tempo de recuperação do jogador foi informado primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmado pelo Lance!. A lesão foi constatada após o jogo e tirará o atacante de uma parte da sequência do Cruz-Maltino na temporada. Sem o atacante, o clube vai avaliar as opções disponíveis no elenco antes de decidir se buscará uma reposição no mercado. Neste primeiro momento, a ideia é trabalhar com os jogadores que já estão à disposição.

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Vasco avalia opções para substituir Brenner

A ausência de Brenner representa uma mudança na característica do ataque vascaíno. O centroavante vinha ganhando importância no elenco e vivia bom momento, decidindo a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil com dois gols sobre o Fluminense.

O Vasco ainda não definiu se irá ao mercado para buscar um jogador com características semelhantes. A comissão técnica deve observar inicialmente as alternativas do elenco. O entendimento é que o elenco não tem um que participe da construção das jogadas ao sair da área para ajudar na associação com os companheiros como Brenner.

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Uma das opções é Colídio, que chamou a atenção nos primeiros treinamentos sob o comando de Pedro Emanuel. O jogador apresentou capacidade para atacar os espaços e dar profundidade ao time. A ideia, no entanto, é que o argentino possa explorar a velocidade e atacar as costas da defesa adversária, ocupando um espaço diferente daquele explorado por Brenner.

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Brenner lamenta oportunidade perdida na partida entre Vasco e Madureira (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)

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