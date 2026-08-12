Fenerbahçe acerta com Lukaku e pode destravar reforço para o Vasco Clube turco está perto de fechar com o atacante belga e pode precisar liberar estrangeiros do elenco

O Fenerbahçe acertou a contratação de Romelu Lukaku, e a chegada do atacante belga pode ter impacto direto no mercado do Vasco. O clube turco busca concluir a contratação do centroavante, que está de saída do Napoli, da Itália.

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A movimentação pode abrir espaço para o Vasco avançar por outro jogador do Fenerbahçe. O zagueiro Diego Carlos, que esteve emprestado ao Como, da Itália, na última temporada, retorna ao clube turco, mas pode ter o contrato rescindido em razão da limitação de estrangeiros no elenco.

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O Lance! apurou que, caso a rescisão de Diego Carlos seja concretizada, o defensor está engatilhado para se tornar reforço do Vasco. O jogador é visto pela diretoria cruz-maltina como uma oportunidade de mercado e se encaixa no perfil procurado para reforçar o sistema defensivo.

Diego Carlos já foi convocado para a Seleção Brasileira em 2020 (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Fenerbahçe precisa ajustar elenco

A possível chegada de Lukaku aumenta a necessidade do Fenerbahçe de fazer mudanças no elenco. O regulamento do futebol turco permite que os clubes inscrevam até 14 jogadores estrangeiros no elenco principal.

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Atualmente, o Fenerbahçe conta com 24 atletas estrangeiros. Dessa forma, além de abrir espaço para Lukaku, o clube precisará encontrar soluções para reduzir o número de jogadores de fora do país.

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Diego Carlos está entre os atletas que podem deixar o clube. O zagueiro retornou ao Fenerbahçe após o período de empréstimo ao Como, mas é visto como um dos estrangeiros que podem deixar o clube.

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Lukaku esteve no radar do Vasco

Antes de avançar para o Fenerbahçe, Lukaku também foi avaliado pelo Vasco nesta janela de transferências. O centroavante de 33 anos era considerado um nome de grande impacto pela diretoria, capaz de empolgar a torcida.

O Lance! apurou que o Napoli pedia cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 29,7 milhões) para liberar o jogador em definitivo. O valor, porém, pesou contra a investida vascaína.

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A diretoria não tinha dúvidas sobre a capacidade de Lukaku dentro de campo. O principal questionamento era financeiro. Por se tratar de um jogador de 33 anos, o Vasco considerou elevado o investimento em uma taxa de transferência por um atleta com pouco ou nenhum potencial de revenda.

Lukaku em campo pela seleção da Bélgica (Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP)

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Agora, a possível transferência de Lukaku para o Fenerbahçe pode provocar um efeito indireto no mercado vascaíno. A chegada do belga aumenta a necessidade do clube turco de liberar estrangeiros e pode ser justamente o movimento que destrave a situação de Diego Carlos.

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