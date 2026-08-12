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Fenerbahçe acerta com Lukaku e pode destravar reforço para o Vasco

Clube turco está perto de fechar com o atacante belga e pode precisar liberar estrangeiros do elenco

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 17:05
Atualizado há 2 minutos
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Romelu Lukaku comemora gol marcado pela Bélgica contra a Nova Zelândia, pela Copa do Mundo
Romelu Lukaku comemora gol marcado pela Bélgica contra a Nova Zelândia, pela Copa do Mundo (Foto: Emilee Chinn/AFP)

O Fenerbahçe acertou a contratação de Romelu Lukaku, e a chegada do atacante belga pode ter impacto direto no mercado do Vasco. O clube turco busca concluir a contratação do centroavante, que está de saída do Napoli, da Itália.

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A movimentação pode abrir espaço para o Vasco avançar por outro jogador do Fenerbahçe. O zagueiro Diego Carlos, que esteve emprestado ao Como, da Itália, na última temporada, retorna ao clube turco, mas pode ter o contrato rescindido em razão da limitação de estrangeiros no elenco.

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O Lance! apurou que, caso a rescisão de Diego Carlos seja concretizada, o defensor está engatilhado para se tornar reforço do Vasco. O jogador é visto pela diretoria cruz-maltina como uma oportunidade de mercado e se encaixa no perfil procurado para reforçar o sistema defensivo.

Diego Carlos durante treino da Seleção Brasileira
Diego Carlos já foi convocado para a Seleção Brasileira em 2020 (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Fenerbahçe precisa ajustar elenco

A possível chegada de Lukaku aumenta a necessidade do Fenerbahçe de fazer mudanças no elenco. O regulamento do futebol turco permite que os clubes inscrevam até 14 jogadores estrangeiros no elenco principal.

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Atualmente, o Fenerbahçe conta com 24 atletas estrangeiros. Dessa forma, além de abrir espaço para Lukaku, o clube precisará encontrar soluções para reduzir o número de jogadores de fora do país.

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Diego Carlos está entre os atletas que podem deixar o clube. O zagueiro retornou ao Fenerbahçe após o período de empréstimo ao Como, mas é visto como um dos estrangeiros que podem deixar o clube.

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Lukaku esteve no radar do Vasco

Antes de avançar para o Fenerbahçe, Lukaku também foi avaliado pelo Vasco nesta janela de transferências. O centroavante de 33 anos era considerado um nome de grande impacto pela diretoria, capaz de empolgar a torcida.

O Lance! apurou que o Napoli pedia cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 29,7 milhões) para liberar o jogador em definitivo. O valor, porém, pesou contra a investida vascaína.

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A diretoria não tinha dúvidas sobre a capacidade de Lukaku dentro de campo. O principal questionamento era financeiro. Por se tratar de um jogador de 33 anos, o Vasco considerou elevado o investimento em uma taxa de transferência por um atleta com pouco ou nenhum potencial de revenda.

Lukaku em campo pela seleção da Bélgica
Lukaku em campo pela seleção da Bélgica (Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP)

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Agora, a possível transferência de Lukaku para o Fenerbahçe pode provocar um efeito indireto no mercado vascaíno. A chegada do belga aumenta a necessidade do clube turco de liberar estrangeiros e pode ser justamente o movimento que destrave a situação de Diego Carlos.

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