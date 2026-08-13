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Bastidores: Colidio surpreende Pedro Emanuel nos primeiros treinos com o Vasco

Argentino deve ser testado como centroavante após lesão de Brenner

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 05:30
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Colidio passa pelo tradicional corredor polonês em seu primeiro treino pelo Vasco
Colidio passa pelo tradicional corredor polonês em seu primeiro treino pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O atacante argentino Facundo Colidio já treina com o elenco do Vasco e vem agradando à comissão técnica de Pedro Emanuel nos primeiros trabalhos. Uma das características que mais chamou a atenção do treinador português e de seus auxiliares é a capacidade do argentino de atacar as costas da defesa.

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Como antecipado pelo Lance!, Colidio era um desejo do diretor técnico Felipe Loureiro e do diretor de futebol Admar Lopes. A avaliação interna era de que o elenco precisava de um jogador com características de segundo atacante, capaz de atuar entre as linhas e explorar a profundidade.

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A ideia inicial era utilizar o argentino justamente nessa função. No entanto, a lesão de Brenner, que precisará passar por cirurgia e deve ficar cerca de quatro meses afastado dos gramados, pode fazer com que Colidio seja testado como centroavante.

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Uma das possibilidades estudadas pela comissão técnica é a entrada de Nuno Moreira na equipe titular. Com a bola, o português poderia se aproximar do meio-campo para participar da construção das jogadas. Dessa forma, Colidio teria mais liberdade para atacar as costas da zaga, uma de suas principais características.

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Facundo Colidio com uniforme do Vasco pisa na bola e sorri para a foto
Facundo Colidio em anúncio do Vasco (Foto: Matheus Lima / Vasco)

Entre as opções disponíveis no elenco, Colidio é quem apresenta características mais semelhantes às de Brenner. O camisa 20 vinha ganhando espaço com Pedro Emanuel, se encaixando no modelo de jogo e se firmando como titular antes da lesão.

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A tendência é que o argentino seja observado nos próximos treinamentos antes de uma definição sobre sua função. Colidio também pode atuar aberto pelo lado esquerdo, mas a necessidade de encontrar uma alternativa para Brenner pode acelerar os testes do atacante como referência ofensiva.

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