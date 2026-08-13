Bastidores: Colidio surpreende Pedro Emanuel nos primeiros treinos com o Vasco
Argentino deve ser testado como centroavante após lesão de Brenner
O atacante argentino Facundo Colidio já treina com o elenco do Vasco e vem agradando à comissão técnica de Pedro Emanuel nos primeiros trabalhos. Uma das características que mais chamou a atenção do treinador português e de seus auxiliares é a capacidade do argentino de atacar as costas da defesa.
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Como antecipado pelo Lance!, Colidio era um desejo do diretor técnico Felipe Loureiro e do diretor de futebol Admar Lopes. A avaliação interna era de que o elenco precisava de um jogador com características de segundo atacante, capaz de atuar entre as linhas e explorar a profundidade.
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A ideia inicial era utilizar o argentino justamente nessa função. No entanto, a lesão de Brenner, que precisará passar por cirurgia e deve ficar cerca de quatro meses afastado dos gramados, pode fazer com que Colidio seja testado como centroavante.
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Uma das possibilidades estudadas pela comissão técnica é a entrada de Nuno Moreira na equipe titular. Com a bola, o português poderia se aproximar do meio-campo para participar da construção das jogadas. Dessa forma, Colidio teria mais liberdade para atacar as costas da zaga, uma de suas principais características.
Entre as opções disponíveis no elenco, Colidio é quem apresenta características mais semelhantes às de Brenner. O camisa 20 vinha ganhando espaço com Pedro Emanuel, se encaixando no modelo de jogo e se firmando como titular antes da lesão.
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A tendência é que o argentino seja observado nos próximos treinamentos antes de uma definição sobre sua função. Colidio também pode atuar aberto pelo lado esquerdo, mas a necessidade de encontrar uma alternativa para Brenner pode acelerar os testes do atacante como referência ofensiva.
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