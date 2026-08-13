Ex-diretores do Vasco usaram ingressos destinados a torcedores para camarote na Sapucaí Contrapartida de um contrato com empresa de turismo, os convites seriam para o Sócio Torcedor

O Lance! apurou com exclusividade que ex-integrantes das diretorias do Vasco e da VascoSAF utilizaram, para fins pessoais, ingressos destinados pelo clube a ações de relacionamento e ao programa de fidelidade do sócio-torcedor para acompanhar os desfiles das escolas de samba no Carnaval de 2025, em um camarote na Marquês de Sapucaí.

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Firmado no início de 2025 entre a VascoSAF e uma empresa do setor de turismo, o contrato previa que a agência comprasse ingressos pelo preço integral para revendê-los dentro de pacotes turísticos.

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Um dos detalhes mais incomuns da negociação foi a pressa. A assinatura saiu em ritmo acelerado às vésperas do Carnaval, e o prazo que ditou a urgência era a data-limite para emissão dos ingressos do camarote na Sapucaí, os mesmos que acabariam nas mãos dos dirigentes.

Como parte da negociação, o clube recebeu ingressos para um camarote na Sapucaí durante os desfiles de 2025. A previsão inicial era utilizar uma parte menor das entradas em ações de relacionamento e destinar o restante aos sócios-torcedores, que poderiam resgatá-las por meio de pontos acumulados no programa de fidelidade do Vasco.

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Segundo apuração do Lance!, entretanto, parte dos convites acabou sendo utilizada por integrantes das administrações do clube, inclusive para fins pessoais, e nenhum foi disponibilizado para o programa de Sócio Torcedor.

Entre os nomes que utilizaram os ingressos e compareceram ao desfile estão Felipe Carregal, então vice-presidente Jurídico do Club de Regatas Vasco da Gama, e Silvio Almeida, que ocupava a vice-presidência Financeira do clube. Almeida, inclusive, teria levado sua esposa como acompanhante. Os dois também integravam o Conselho de Governança, Integridade e Compliance da associação.

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Também utilizou ingressos Bianca Reis, que à época ocupava o cargo de Diretora Jurídica e responsável pela Governança e Compliance da Vasco SAF. Segundo a apuração, ela levou amigas como acompanhantes. Felipe Elias, atual conselheiro da VascoSAF também solicitou um par de ingressos. Um membro do Conselho Fiscal do Vasco, que fazia parte do colegiado à época, também utilizou uma entrada destinada à VascoSAF.

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Ex-dirigentes deixaram cargos no Vasco

Felipe Carregal e Silvio Almeida foram exonerados da diretoria e do Conselho de Governança, Integridade e Compliance do associativo pelo presidente Pedrinho, que havia sido afastado da Vasco SAF por decisão liminar da Justiça. Já Bianca Reis deixou a Vasco SAF em julho deste ano, com o encerramento antecipado de seu contrato.

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Bianca Reis é VP-Jurídica da VascoSAF(Foto: Reprodução)

Os nomes dos três ex-dirigentes também apareceram recentemente em declarações de José Lamacchia, pai do investidor Marcos Lamacchia, que negocia a compra da SAF do Vasco. José também é avalista da operação. Em entrevista ao jornalista Lucas Pedrosa, José Lamacchia afirmou que Felipe Carregal teria procurado o grupo interessado na aquisição da SAF para solicitar cargos para ele próprio e para Bianca Reis em uma eventual nova estrutura da empresa.

- O Carregal pediu (cargo). Não só pra ele, mas também para a Bianca (Reis, diretora jurídica da Vasco SAF). Outro que ligou hoje querendo mudar o contrato foi o tal do Silvio (Almeida, VP de finanças exonerado pelo presidente Pedrinho). Não vamos mudar contrato nenhum. A torcida precisa saber quem vai falir o Vasco - afirmou José Lamacchia.

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Felipe Carregal é o ex-VP jurídico do Vasco (Foto: Reprodução)

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O Lance! procurou Felipe Carregal, Bianca Reis, Felipe Elias e Silvio Almeida para que eles se manifestassem sobre a utilização dos ingressos e os fatos relatados nesta reportagem. Os dois primeiros não responderam até a publicação da matéria. Felipe Elias preferiu não se manifestar, mas ressaltou que não compareceu ao desfile. Já Silvio Almeida enviou a seguinte manifestação:

"Sempre fui favorável à venda desde o momento em que o CRVG retomou o controle da SAF. Essa sempre foi a minha convicção, amplamente registrada em diversas atas de reuniões e por várias testemunhas. Além disso, sempre defendi que este investidor representava a melhor opção dentre todos aqueles com os quais mantivemos tratativas.



Nunca tive qualquer contato com membros da família Lamacchia, tampouco com qualquer assessor que os representasse. Existe algum equívoco que precisa ser esclarecido. Eu sequer possuo o contato telefônico de qualquer um deles. Me mantive informado sobre o andamento das negociações exclusivamente por meio da G5 Partners, advisor contratado para conduzir o processo, até o momento em que foi retirada da negociação, que passou a ser conduzida exclusivamente pelos indicados pelo presidente.



Os ingressos para os camarotes foram oferecidos pelo então CEO da SAF Carlos Amodeo, em um grupo de mensagens integrado pelos conselheiros da SAF, assessores do presidente e alguns VPs do CRVG, além do próprio presidente, que sempre foi participativo na troca de mensagens.



Foi informado expressamente tratar-se de ingressos para uso do CRVG e que não faziam parte de qualquer ação com sócios.



Inclusive, o primeiro par de ingressos foi solicitado por um dos conselheiros da SAF.

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Ninguém pediu qualquer ingresso para benefício próprio, eles foram oferecidos ao grupo da forma mais transparente possível, com a ciência do presidente."

O Lance! também procurou o Club de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF para esclarecimentos sobre o contrato com a empresa de turismo, a destinação dos ingressos para o camarote e a utilização das entradas por integrantes das administrações.

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O clube associativo enviou a seguinte manifestação:

"A diretoria do Vasco foi surpreendida com a denúncia de desvio de finalidade dos ingressos do Carnaval. Chama atenção que os denunciados sejam os mesmos que elaboraram e apoiaram o relatório de falta de governança que serviu de base para a ação da 777. Se comprovada, a denúncia mostra que quem cobrava governança do clube foi quem descumpriu os princípios de conduta. Foi esse mesmo relatório que afastou o presidente Pedrinho e os conselheiros da SAF Christiano Campos e Felipe Elias, justamente os três que não foram ao camarote. O clube segue acompanhando o caso e vai colaborar com o esclarecimento dos fatos."

Já a VascoSAF preferiu não se manifestar neste momento.

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