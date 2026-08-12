Vasco x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13) em busca de uma vaga nas quartas de final

O Vasco recebe o Olimpia na noite desta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), em São Januário, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ (streaming).

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Ficha do jogo VAS OLI Oitavas - ida Sul-Americana Data e Hora quinta-feira, 13 de julho de 2026, às 19h (de Brasília) Local São Januário Árbitro Dario Herrera (ARG) Assistentes Maximiliano Del Yesso (ARG) e Sebastian Raineri (ARG) Var Germán Delfino (ARG) Onde assistir

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Como chegam Vasco x Olimpia?

O Vasco chega para a partida com desfalques importantes. O atacante Brenner, que sofreu uma lesão no tendão do pé, ficará afastado por cerca de 45 dias. Além dele, Cuesta, substituído na partida contra o Bahia por conta de um problema físico, e Andrés Gómez, vetado antes do confronto pelo mesmo motivo, serão reavaliados nesta quarta-feira (12).

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Os reforços Santiago Sosa e Facundo Colidio, por outro lado, não foram inscritos a tempo e não poderão ser utilizados pelo Cruz-Maltino nas oitavas de final da competição.

Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Independiente Medellín (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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O Olímpia mantém grande parte do elenco do semestre passado. A principal saída foi Adrián Alcaraz, substituído pelo argentino Braian Romero, de 35 anos. Entre os destaques atuais estão o jovem Eduardo Delmás, de 19 anos, que vive boa fase, e Romeo Benítez, ex-Athletico-PR, que recuperou o bom futebol e hoje é titular. O time, porém, começou mal o campeonato paraguaio, com duas derrotas nas primeiras rodadas. A avaliação é de que o elenco pode estar mais concentrado na Copa Sul-Americana, competição na qual é o atual campeão.

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A novidade é o lateral Tim Payne, que defendeu a seleção da Nova Zelândia na última Copa do Mundo. O jogador estreou marcando um gol, mas ainda não é titular. Raúl Cáceres segue como dono da posição.

Para o duelo contra o Vasco, o Olímpia pode deve ter dois desfalques importantes: o capitão Richard Ortiz, um dos principais líderes da equipe, não deve viajar ao Rio de Janeiro. Além dele, o volante Juan Fernando também não estará disponível por conta de uma infecção estomacal.

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X OLIMPIA

SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL - IDA

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming).

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Sebastian Raineri (ARG)

🖥️ VAR: Germán Delfino (ARG)

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Provável escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Paulo Henrique, Cuesta (Saldivia), Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson (Marino), Andrés Gómez (Nuno Moreira) e Spinelli.

Provável escalação do Independiente Medellín (Técnico: Luis Perea)

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Vargas, Bentaberry e Mateo Gamarra; Richard Sanchez, Sebastián Quintana e Edu Delmas; Fernando Cardozo, Braian Romero e Romeo Benítez

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