Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vasco anuncia contratação de Santiago Sosa até 2029

Volante argentino ex-Racing é o novo camisa 5 do Cruz-Maltino

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 20:58
Favorite o Lance! no Google
Santiago Sosa foi anunciado no Vasco
Santiago Sosa foi anunciado no Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação do volante argentino Santiago Sosa, que chega ao clube após passagem pelo Racing. O jogador assinou contrato até dezembro de 2029 e será o novo camisa 5 do Cruz-Maltino.

➡️ Vasco x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Sosa chegou ao Rio de Janeiro no fim de semana para realizar os exames médicos. Após ser aprovado, o argentino assinou o vínculo com o Vasco e iniciou os treinamentos sob o comando do técnico Pedro Emanuel.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz de estar no Vasco, um clube muito grande aqui no Brasil. Estou com muita vontade de conhecer a torcida, muita vontade de vencer, de conhecer esse lindo estádio de que tanto me falaram — disse o novo reforço vascaíno.

Santiago Sosa foi anunciado no Vasco
Santiago Sosa foi anunciado no Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Lukaku foi alvo do Vasco antes de encaminhar ida para novo clube; saiba detalhes

Carreira de Sosa

Natural de La Plata, na Argentina, Santiago Leonel Sosa, de 27 anos, foi formado nas categorias de base do River Plate, clube pelo qual iniciou a carreira profissional. Em 2021, o volante se transferiu para o Atlanta United, dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Depois da passagem pelo futebol norte-americano, Sosa retornou à Argentina para defender o Racing. No clube, assumiu a condição de capitão e conquistou dois títulos internacionais: a Copa Sul-Americana de 2024 e a Recopa Sul-Americana de 2025.

Agora, o argentino terá sua primeira experiência no futebol brasileiro. No Vasco, ele chega para reforçar o meio-campo da equipe na sequência da temporada 2026.

continua após a publicidade
Santiago Sosa com o troféu da Sul-Americana
Santiago Sosa com o troféu da Sul-Americana de 2024 (Foto: Reprodução)

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Sosa fica fora da Sul-Americana

Apesar de já estar treinando com o elenco, Sosa não poderá defender o Vasco contra o Olimpia nesta quinta-feira (13), pela Copa Sul-Americana. O clube não conseguiu inscrever o jogador a tempo para a partida.

continua após a publicidade

Além do volante argentino, o Vasco já havia anunciado outros dois reforços nesta janela de transferências: o lateral-esquerdo Paulinho e o atacante Facundo Colidio.

Santiago Sosa foi anunciado no Vasco
Santiago Sosa foi anunciado no Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Romelu Lukaku comemora gol marcado pela Bélgica contra a Nova Zelândia, pela Copa do Mundo

Vasco

Fenerbahçe acerta com Lukaku e pode destravar reforço para o Vasco

Há 3 horas
Brenner em campo na partida entre Vasco e Fluminense

Vasco

Brenner vai desfalcar o Vasco por cerca de quatro meses

Há 6 horas
Vasco recebe o Olimpia nesta quinta-feira (13) pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

Onde Assistir

Vasco x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Há 8 horas
patrocínio palmeiras

Lance! Negócios

Por que grandes clubes escolhem marcas que investem em inovação nacional?

Há 10 horas
Lukaku em campo pela seleção da Bélgica

Vasco

Lukaku foi alvo do Vasco antes de encaminhar ida para novo clube; saiba detalhes

Há 10 horas
Estádio de São Januário durante a pausa da Copa do Mundo

Vasco

Maracanã x São Januário: retrospecto aponta onde o Vasco tem melhor desempenho

Há 16 horas
Mais LANCE!
Brenner perdeu pênalti em Fluminense x Vasco (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)

Brenner tem lesão confirmada e desfalca o Vasco por 45 dias

Taça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)

CBF divulga datas e horários dos jogos de quartas de final da Copa do Brasil

Facundo Colidio com camisa do Vasco sentado em um banco com a bola embaixo do braço

Vasco anuncia contratação de Facundo Colidio

Sul-Americana Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Oitavas de final da Sul-Americana: confrontos, retrospectos e mais

Futebol e violência contra mulher

Estudo aponta aumento de agressões contra mulheres em dias de jogos de futebol

John Yeboah também joga na selecao equatoriana

Pedrinho comenta interesse do Vasco por Brian Rodríguez e Yeboah

Pedrinho durante entrevista coletiva

Pedrinho alfineta Bap, presidente do Flamengo: 'Paixão louca'

Pedrinho concede entrevista na sede da CBF após sorteio da Copa do Brasil

Pedrinho abre o jogo sobre reforços, SAF e finanças do Vasco

Sorteio na CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e volta

COPA DO BRASIL 2026, FLUMINENSE X VASCO

Vasco conhece adversário, mandos e chaveamento da Copa do Brasil

Jogadores do Vasco e Vitória durante confronto no Campeonato Brasileiro

Torcedores do Vitória reagem a confronto contra o Vasco: 'Freguês'

Sorteio do mando de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Sorteio define os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Sorteio da Copa do Brasil enlouquece torcedores: 'Impossível'

Montagem com jogadores dos oito times classificados às quartas de final da Copa do Brasil

Com clássicos, sorteio define quartas da Copa do Brasil; veja os confrontos e mandos