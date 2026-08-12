Vasco anuncia contratação de Santiago Sosa até 2029
Volante argentino ex-Racing é o novo camisa 5 do Cruz-Maltino
O Vasco anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação do volante argentino Santiago Sosa, que chega ao clube após passagem pelo Racing. O jogador assinou contrato até dezembro de 2029 e será o novo camisa 5 do Cruz-Maltino.
➡️ Vasco x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana
Sosa chegou ao Rio de Janeiro no fim de semana para realizar os exames médicos. Após ser aprovado, o argentino assinou o vínculo com o Vasco e iniciou os treinamentos sob o comando do técnico Pedro Emanuel.
— Estou muito feliz de estar no Vasco, um clube muito grande aqui no Brasil. Estou com muita vontade de conhecer a torcida, muita vontade de vencer, de conhecer esse lindo estádio de que tanto me falaram — disse o novo reforço vascaíno.
➡️ Lukaku foi alvo do Vasco antes de encaminhar ida para novo clube; saiba detalhes
Carreira de Sosa
Natural de La Plata, na Argentina, Santiago Leonel Sosa, de 27 anos, foi formado nas categorias de base do River Plate, clube pelo qual iniciou a carreira profissional. Em 2021, o volante se transferiu para o Atlanta United, dos Estados Unidos.
Depois da passagem pelo futebol norte-americano, Sosa retornou à Argentina para defender o Racing. No clube, assumiu a condição de capitão e conquistou dois títulos internacionais: a Copa Sul-Americana de 2024 e a Recopa Sul-Americana de 2025.
Agora, o argentino terá sua primeira experiência no futebol brasileiro. No Vasco, ele chega para reforçar o meio-campo da equipe na sequência da temporada 2026.
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Sosa fica fora da Sul-Americana
Apesar de já estar treinando com o elenco, Sosa não poderá defender o Vasco contra o Olimpia nesta quinta-feira (13), pela Copa Sul-Americana. O clube não conseguiu inscrever o jogador a tempo para a partida.
Além do volante argentino, o Vasco já havia anunciado outros dois reforços nesta janela de transferências: o lateral-esquerdo Paulinho e o atacante Facundo Colidio.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Vasco
Fenerbahçe acerta com Lukaku e pode destravar reforço para o VascoHá 3 horas
Vasco
Brenner vai desfalcar o Vasco por cerca de quatro mesesHá 6 horas
Onde Assistir
Vasco x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-AmericanaHá 8 horas
Lance! Negócios
Por que grandes clubes escolhem marcas que investem em inovação nacional?Há 10 horas
Vasco
Lukaku foi alvo do Vasco antes de encaminhar ida para novo clube; saiba detalhesHá 10 horas
Vasco
Maracanã x São Januário: retrospecto aponta onde o Vasco tem melhor desempenhoHá 16 horas
Mais LANCE!