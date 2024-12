Por que o gol olímpico tem esse nome? Veja a história

Fazer um gol olímpico é uma das tarefas mais difíceis do futebol, visto a improbabilidade de conseguir o feito, de uma distância considerável, e de um ângulo quase impossível de marcar. No entanto, com alguma raridade vemos esse tipo de gol acontecer. Quer saber o por que do nome "gol olímpico"? O Lance! te conta.

O argentino Cesareo Onzari foi o primeiro jogador a marcar um gol olímpico (Foto: Reprodução)

Quando o gol olímpico passou a estar no livro de regras do futebol?

Em 1924, a International Board, organização que toma conta do livro de regras do futebol, modificou o artigo 11 das regras do esporte, autorizando pela primeira vez que um gol fosse marcado a partir de uma cobrança de escanteio.

No entanto, logo após a decisão da entidade, o jogador Sam Chedzgoy, do Everton, da Inglaterra, acabou se aproveitando das brechas que acabaram ficando com a nova definição da regra, e saiu correndo com a bola de uma cobrança de escanteio, driblando os adversários, até fazer o gol. Isso não era proibido, já que a regra não previa dois toques neste lance. Assim, a International Board passou a proibir que um jogador tocasse consecutivamente duas vezes na bola em uma cobrança de escanteio.

Por que o gol olímpico tem esse nome?

O primeiro caso de um gol olímpico aconteceu em outubro de 1924, já no mesmo ano da mudança da regra. O tento foi marcado no amistoso entre Argentina e Uruguai, válido por um amistoso. Na situação, o atacante argentino Cesáreo Onzari acabou marcando o gol, o que fez os Hermanos vencerem os rivais pelo placar de 2 a 1.

A história conta que os argentinos acabaram apelidando o feito de "gol olímpico", por uma provocação feita contra os uruguaios, que haviam conquistado o ouro olímpico em junho daquele ano.