Tenista se revolta com fisioterapeuta no US Open: 'Estúpido' Terence Atmane foi ríspido com profissional ao sentir problemas físicos durante primeira rodada do Grand Slam

A primeira rodada do US Open 2026 foi de fortes emoções para Terence Atmane. Em uma batalha de cinco sets, o francês saiu derrotado pelo espanhol Jaume Munar, nas parciais 6/7 (5), 3/6, 6/1, 7/6 (4) e 7/5. Na quinta parcial, de uma partida que durou 4h55, Terence sentiu cãibras nas pernas e pediu atendimento, que foi negado pelas regras da ATP. Após isso, o tenista se revoltou e discutiu com o fisioterapeuta.

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Segundo o regulamento da organização, os atletas não podem pausar a partida para receber atendimento quando o caso for de desgaste físico, apenas quando há dor ou lesão. Por isso, na situação de Terence, o auxílio médico foi recusado. Inconformado, o francês tentou convencer o profissional de que o que sentia era dor.

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— Eu realmente preciso de tratamento agora. Não é cãibra, é dor. Você pode começar o tratamento e parar de ser estúpido? É possível ter um pouco de bom senso? Sim, eu conheço as regras, por isso pedi atendimento médico. Porque eu sei que não posso pedir com cãibra.

Depois de vencer os dois primeiros sets, o francês passou a apresentar problemas físicos. Com dores no braço esquerdo, seu lado dominante, Atmane chegou a sacar duas vezes com a mão direita. No quinto set, ele voltou a solicitar atendimento médico, desta vez por dores nas pernas, mas o pedido foi negado pelo fisioterapeuta, que avaliou que os sintomas eram causados apenas por cãibras.

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— Estou falando que eu tenho dor, por que ele está dizendo que não? Eu tenho dor. Esse é o meu corpo.

Depois de mais uma recusa, Terence questionou a credibilidade do fisioterapeuta: "Espere, volte aqui. Qual a sua credencial?".

Tense scenes between Terence Atmane & the physio during his match against Munar at the U.S. Open



The physio will not treat him for an injury because he insists Terence is suffering from cramps.



Terence argued with him, but the physio still would not treat him.



"Excuse me, can… pic.twitter.com/c8NFZKcAEB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2026

No fim, Atmane não conseguiu conter a reação de Munar e acabou eliminado na estreia do US Open 2026 de virada, por 3 sets a 2. Com a vitória, Munar garantiu a classificação para a segunda rodada do Grand Slam nova-iorquino e segue vivo na competição. Na próxima fase, o espanhol terá pela frente o também francês Arthur Rinderknech.

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Terence Atmane discute com fisioterapeuta e árbitra no US Open (Foto: Reprodução)

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