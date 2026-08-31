US Open: Sabalenka estreia com vitória e mira marca de Serena Williams Bielorrussa busca o tricampeonato do Grand Slam de Nova York

Atual bicampeã do US Open, Aryna Sabalenka estreou com vitória em busca do tricampeonato e, consequentemente, de uma marca importante de Serena Williams. Forte no objetivo, a bielorussa superou a colombiana Camila Osorio por 2 sets a 0 nesta segunda-feira (31), com parciais tranquilas de 6/2 e 6/4 depois de 1h27.

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Após um bom primeiro passo, Sabalenka poderá igualar um feito de Serena caso conquiste o US Open pela terceira vez consecutiva. A americana de 44 anos, que disputou o torneio de duplas mistas ao lado de Carlos Alcaraz, foi tricampeã do Grand Slam entre 2012 e 2014.

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A bielorrussa, atual número 1 do mundo, precisa levantar a taça e torcer para que Elena Rybakina (2ª) não ultrapasse as quartas de final do US Open a fim de permanecer no topo do ranking. Sabalenka volta à quadra do Grand Slam de Nova York contra a qualifier russa Polina Iatcenko (22ª).

Aryna Sabalenka reage após um ponto em Roland Garros (Foto: Anne-Christine Poujoulat / Afp)

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O 2026 de Aryna Sabalenka

Sabalenka não disputa uma final desde o WTA 1000 de Miami. Em Grand Slams, parou nas quartas de final de Roland Garros e nas oitavas de Wimbledon. Seu melhor resultado no período foi uma semifinal no WTA 500 de Berlim. Ainda assim, antes da estreia no US Open, a tenista garantiu que o ciclo difícil se tornará combustível para uma recuperação.

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— Essa é a beleza do esporte. Joguem desafios difíceis contra mim, eu voltarei apenas mais forte. Essas lições difíceis definitivamente vão me tornar muito, muito mais forte. É apenas uma questão de tempo para eu voltar — afirmou.

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