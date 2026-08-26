Campeão em 2016, Wawrinka recebe convite para o US Open Aos 41 anos, tenista suíço disputará o torneio pela última vez

Vivendo a última temporada da carreira, Stan Wawrinka, aos 41 anos, ganhou convite (de última hora) para a chave principal do US Open, que começa no domingo, dia 30. Inicialmente, o suíço, campeão do torneio em 2016, não receberia o wild card, mas foi beneficiado, nesta quarta-feira, pela desistência do anfitrião Patrick Kypson, 116º do mundo.

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Na terça-feira, o ex-número 3 do mundo e atual 127º fizera um post, nas redes sociais, revivendo alguns de seus momentos em Nova York, inclusive a primeira participação. Parecia um adeus a um torneio, tão importante na carreira do suíço, que não lhe abriria novamente as 'portas'.

Já nesta quarta, ao saber da vaga herdada na chave principal, o número 1 da Suíça não escondeu a alegria por compartilhar a oportunidade:

- Estou incrivelmente animado em aceitar o convite para o US Open e ansioso para competir diante dos fãs em Nova York, mais uma vez.

Será a 18ª participação de Wawrinka na cidade americana. Até agora, o suíço soma 46 vitória e 16 derrotas em Flushing Meadows. Sua última aparição foi em 2024, quando se despediu na estreia, diante do italiano Mattia Bellucci.

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Em 2016, o tenista suíço (então número 3 do mundo) derrotou, na decisão, Novak Djokovic, líder do ranking, por 6/7, 6/4, 7/5 e 6/3. O tenista sérvio havia vencido Wawrinka nas duas primeiras partidas entre ambos em Nova York: na semifinal de 2013 e nas oitavas de final da temporada anterior. Além do título nos EUA há 10 anos, o atleta nascido em Lausanne venceu suas outras duas decisões de Slam: no Australian Open de 2014 e em Roland Garros, em 2015.

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