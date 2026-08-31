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Ex-tenista faz comentário sobre Djokovic após derrota: 'seu tênis encolheu'

Ex-tenista brasileiro analisou o choro do sérvio após batalha de 4h35min e destacou as mudanças no jogo do multicampeão

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 11:50
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O sérvio Novak Djokovic acena para a torcida após perder a partida contra o argentino Mariano Navone durante a primeira rodada de simples masculino, no primeiro dia do torneio de tênis US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York, em 30 de agosto de 2026 (Foto: Charly Triballeau / Afp) USOpen.org
O sérvio Novak Djokovic acena para a torcida após perder a partida contra o argentino Mariano Navone durante a primeira rodada de simples masculino, no primeiro dia do torneio de tênis US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York, em 30 de agosto de 2026 (Foto: Charly Triballeau / Afp) USOpen.org

A derrota de Novak Djokovic para o argentino Mariano Navone na primeira rodada do US Open chamou atenção não apenas pelo resultado, mas também pela reação do sérvio durante o quinto set. Após 4h35min de partida, o ex-número 1 do mundo chorou em quadra e expôs a frustração com o momento vivido na carreira.

As imagens repercutiram no mundo do tênis e também foram analisadas por Fernando Meligeni. Ex-top 25 da ATP e semifinalista de Roland Garros em 1999, o brasileiro destacou que o choro de Djokovic representa mais do que a decepção por uma derrota.

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Para Meligeni, a cena também revela o peso de uma carreira construída durante anos no mais alto nível. Segundo ele, Djokovic continua tentando competir por grandes conquistas mesmo diante de limitações físicas e mentais que não enfrentava no auge.

— Tudo desaba, e a verdade te mostra que você não está mais 100% fisicamente e mentalmente como antes — afirmou Meligeni.

O ex-tenista também ressaltou a disposição do sérvio para continuar lutando ponto a ponto. Na avaliação dele, Djokovic ainda entrega muito em quadra, embora esteja distante da versão dominante que marcou sua trajetória.

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Meligeni aponta queda de rendimento

Meligeni foi direto ao avaliar o atual momento de Djokovic. Para o brasileiro, o jogo do sérvio perdeu parte da força que apresentava nos melhores anos da carreira.

— É bem verdade que seu tênis encolheu. Antes, sua bola andava mais, seu corpo aguentava muito mais, e sua diferença física e técnica era evidente. Hoje, mostra que é ganhável— analisou.

Apesar disso, Meligeni destacou que Djokovic segue buscando respostas e tentando competir no mais alto nível. O brasileiro classificou o momento como uma fase em que o sérvio precisa lidar com uma realidade diferente daquela que conheceu durante grande parte da carreira.

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Djokovic terá decisão pela frente

Na visão de Meligeni, a situação coloca Djokovic diante de uma escolha difícil. O sérvio terá de avaliar se vale continuar perseguindo títulos com a mesma intensidade ou se prefere aproveitar o circuito de outra maneira. O brasileiro ressaltou que Djokovic ainda não parece disposto a aceitar derrotas que antes seriam improváveis, especialmente contra adversários que dificilmente conseguiam superar o sérvio em seu auge. Para Meligeni, somente o próprio Djokovic poderá determinar qual caminho seguirá daqui para frente.

— Só ele saberá a resposta — concluiu.

Sérvio Novak Djokovic olha para baixo em treino em Wimbledon
Sérvio Novak Djokovic olha para baixo em treino em Wimbledon (Foto: Henry Nicholls / AFP)


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