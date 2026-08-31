Ex-tenista faz comentário sobre Djokovic após derrota: 'seu tênis encolheu' Ex-tenista brasileiro analisou o choro do sérvio após batalha de 4h35min e destacou as mudanças no jogo do multicampeão

A derrota de Novak Djokovic para o argentino Mariano Navone na primeira rodada do US Open chamou atenção não apenas pelo resultado, mas também pela reação do sérvio durante o quinto set. Após 4h35min de partida, o ex-número 1 do mundo chorou em quadra e expôs a frustração com o momento vivido na carreira.

As imagens repercutiram no mundo do tênis e também foram analisadas por Fernando Meligeni. Ex-top 25 da ATP e semifinalista de Roland Garros em 1999, o brasileiro destacou que o choro de Djokovic representa mais do que a decepção por uma derrota.

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Para Meligeni, a cena também revela o peso de uma carreira construída durante anos no mais alto nível. Segundo ele, Djokovic continua tentando competir por grandes conquistas mesmo diante de limitações físicas e mentais que não enfrentava no auge.

— Tudo desaba, e a verdade te mostra que você não está mais 100% fisicamente e mentalmente como antes — afirmou Meligeni.

O ex-tenista também ressaltou a disposição do sérvio para continuar lutando ponto a ponto. Na avaliação dele, Djokovic ainda entrega muito em quadra, embora esteja distante da versão dominante que marcou sua trajetória.

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Meligeni aponta queda de rendimento

Meligeni foi direto ao avaliar o atual momento de Djokovic. Para o brasileiro, o jogo do sérvio perdeu parte da força que apresentava nos melhores anos da carreira.

— É bem verdade que seu tênis encolheu. Antes, sua bola andava mais, seu corpo aguentava muito mais, e sua diferença física e técnica era evidente. Hoje, mostra que é ganhável— analisou.

Apesar disso, Meligeni destacou que Djokovic segue buscando respostas e tentando competir no mais alto nível. O brasileiro classificou o momento como uma fase em que o sérvio precisa lidar com uma realidade diferente daquela que conheceu durante grande parte da carreira.

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Djokovic terá decisão pela frente

Na visão de Meligeni, a situação coloca Djokovic diante de uma escolha difícil. O sérvio terá de avaliar se vale continuar perseguindo títulos com a mesma intensidade ou se prefere aproveitar o circuito de outra maneira. O brasileiro ressaltou que Djokovic ainda não parece disposto a aceitar derrotas que antes seriam improváveis, especialmente contra adversários que dificilmente conseguiam superar o sérvio em seu auge. Para Meligeni, somente o próprio Djokovic poderá determinar qual caminho seguirá daqui para frente.

— Só ele saberá a resposta — concluiu.

Sérvio Novak Djokovic olha para baixo em treino em Wimbledon (Foto: Henry Nicholls / AFP)



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