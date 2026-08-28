Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Alcaraz admite desafio, mas se diz pronto para o US Open

Ex-número 1 do mundo, o espanhol passou quatro meses afastado do circuito

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
28/08/2026 18:01
Favorite o Lance! no Google
O espanhol Carlos Alcaraz reage durante partida de duplas mistas válida pelo US Open 2026
O espanhol Carlos Alcaraz reage durante partida de duplas mistas válida pelo US Open 2026 (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Após mais de quatro meses sem competir, o espanhol Carlos Alcaraz voltou às quadras para o US Open. Com estreia na chave de simples marcada para este domingo (30), o ex-número 1 do mundo revelou as dificuldades no processo de recuperação da lesão no punho direito e se disse pronto para disputar o último Grand Slam do ano.

➡️Sem João Fonseca, US Open oferece auxílio de R$ 18 mil

➡️Guto Miguel sobe quase 200 posições no ranking da ATP

— Estou me sentindo ótimo. Acho que aquela lesão me ajudou muito a entender que agora está tudo na minha cabeça. Preciso confiar na minha equipe e nas pessoas que me dizem que vai ficar tudo bem. Chego aqui com a sensação de que preciso competir, preciso treinar com esses caras e sentir a competição novamente. Este é um verdadeiro teste - declarou.

continua após a publicidade

Segundo o espanhol, para além da questão física, o principal desafio foi mental, ao lidar com as incertezas sobre o melhor momento para voltar. Alcaraz admitiu o desafio de retornar em um Grand Slam, com partidas definidas em melhor de cinco sets, mas garantiu estar pronto para atuar em alto nível em Nova Iorque.

— Provavelmente, em termos de preparação, não é o melhor momento. Mas minha equipe e eu acreditamos que estou pronto. Não foi uma decisão fácil. Fiz tudo o que era necessário para estar pronto. Foram treinos muito longos e intensos para ver como o punho reagiria durante as sessões e depois de dias muito exigentes. Vimos que estava tudo bem e acreditamos que era a hora de voltar - concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Alcaraz está na mesma chave de Djokovic

Na última quinta-feira (27), o sorteio das chaves do US Open colocou Carlos Alcaraz e Novak Djokovic no mesmo lado da chave. O espanhol e o sérvio podem se enfrentar em uma eventual semifinal, repetindo o confronto de 2025.

Alcaraz defende o título do US Open como cabeça de chave número 2 e estreia na chave de simples contra o russo Roman Safiullin, algoz de João Fonseca em Wimbledon. A partida, porém, não será a primeira do espanhol em Flushing Meadows, já que ele competiu na chave de duplas mistas ao lado de Serena Williams. Os dois venceram na estreia, mas foram eliminados nas quartas de final.

continua após a publicidade
Carlos Alcaraz e Serena Williams conversam durante partida de duplas mistas no US Open 2026
Carlos Alcaraz e Serena Williams conversam durante partida de duplas mistas no US Open 2026 (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
João Fonseca venceu Casper Ruud nas oitavas de Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Tênis

Sem João Fonseca, US Open oferece auxílio de R$ 18 mil

Há 5 horas
Guto Miguel cerra o punho e comemora ponto no UTS Rio

Tênis

Guto Miguel sobe quase 200 posições no ranking da ATP

Há 8 horas
A emoção de João Fonseca na vitória histórica sobre Tsitsipas na Davis (Foto: André Gemmer/CBT)

Tênis

Davis: João Fonseca é convocado para duelo com a Suíça

Há 1 dia
O sérvio Novak Djokovic cumprimenta o espanhol Carlos Alcaraz após a vitória na final do Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)

Tênis

Alcaraz e Djokovic ficam na mesma chave no US Open

Há 1 dia
A quadra central do Rio Open

Fora de Campo

Globo renova com Rio Open e garante exclusividade até 2031

Há 2 dias
Stan Wawrinka com o taça do US Open de 2016

Tênis

Campeão em 2016, Wawrinka recebe convite para o US Open

Há 2 dias
Mais LANCE!
Thiago Wild no quali do Australian Open (Foto: Reprodução)

Thiago Wild encara McDonald por vaga na última rodada do US Open

João Fonseca cerra o punho na derrota para Shelton em Montreal

Ex-número 1 do mundo revela admiração por João Fonseca

Carlos Alcaraz e Serena Williams combinam jogada nas duplas mistas do US Open

Alcaraz e Serena vencem a estreia no US Open, mas caem nas quartas

Projeto mostra como ficará o Rio Open a partir de 2027

Rio Open anuncia expansão para a edição de 2027

João Fonseca deixa a quadra central do Estádio IGA, segurando sua mochila nas costas com a mão direita, após eliminação no Masters 1000 de Montreal

João Fonseca vira dúvida para representar o Brasil na Copa Davis

João Fonseca celebra ponto na vitória na estreia em Cincinnati

Fora do US Open, João Fonseca enfrenta desafio no ranking

Roger Federer em treino no US Open

Tenistória: Federer elege jogo contra Agassi melhor lembrança do US Open

Thiago Wild comemora ponto

US Open: Thiago Wild é o único brasileiro a vencer no quali

João Fonseca deixa a quadra central do Estádio IGA, segurando sua mochila nas costas com a mão direita, após eliminação no Masters 1000 de Montreal

Lesionado, João Fonseca anuncia a desistência do US Open

João Fonseca se desculpa após acertar bola no público na derrota para Shelton em Montreal

João Fonseca desiste de exibição no US Open após lesão

O brasileiro Orlando Luz comemora o título de duplas no Masters 1000 de Cincinnati

Campeão, Orlando Luz defende duplas contra corte da ATP

Os brasileiros Rafael Matos, à esquerda, e Orlando Luz, à direita e de braços abertos, celebram o título das duplas no Masters 1000 de Montreal

Orlando Luz e Rafael Matos faturam R$ 2,4 milhões por título em Cincinnati

Orlando Luz, à esquerda, e Rafael Matos, à direita, posam para foto com os troféus das duplas do Masters 1000 de Cincinnati

Orlando Luz e Rafael Matos são campeões do Masters 1000 de Cincinnati

Os brasileiros Rafael Matos e Orlando Luz alcançaram a final do Masters 1000 de Cincinnati

Orlando Luz e Rafael Matos vão à final do Masters de Cincinnati