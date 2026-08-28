Alcaraz admite desafio, mas se diz pronto para o US Open Ex-número 1 do mundo, o espanhol passou quatro meses afastado do circuito

Após mais de quatro meses sem competir, o espanhol Carlos Alcaraz voltou às quadras para o US Open. Com estreia na chave de simples marcada para este domingo (30), o ex-número 1 do mundo revelou as dificuldades no processo de recuperação da lesão no punho direito e se disse pronto para disputar o último Grand Slam do ano.

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— Estou me sentindo ótimo. Acho que aquela lesão me ajudou muito a entender que agora está tudo na minha cabeça. Preciso confiar na minha equipe e nas pessoas que me dizem que vai ficar tudo bem. Chego aqui com a sensação de que preciso competir, preciso treinar com esses caras e sentir a competição novamente. Este é um verdadeiro teste - declarou.

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Segundo o espanhol, para além da questão física, o principal desafio foi mental, ao lidar com as incertezas sobre o melhor momento para voltar. Alcaraz admitiu o desafio de retornar em um Grand Slam, com partidas definidas em melhor de cinco sets, mas garantiu estar pronto para atuar em alto nível em Nova Iorque.

— Provavelmente, em termos de preparação, não é o melhor momento. Mas minha equipe e eu acreditamos que estou pronto. Não foi uma decisão fácil. Fiz tudo o que era necessário para estar pronto. Foram treinos muito longos e intensos para ver como o punho reagiria durante as sessões e depois de dias muito exigentes. Vimos que estava tudo bem e acreditamos que era a hora de voltar - concluiu.

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Alcaraz está na mesma chave de Djokovic

Na última quinta-feira (27), o sorteio das chaves do US Open colocou Carlos Alcaraz e Novak Djokovic no mesmo lado da chave. O espanhol e o sérvio podem se enfrentar em uma eventual semifinal, repetindo o confronto de 2025.

Alcaraz defende o título do US Open como cabeça de chave número 2 e estreia na chave de simples contra o russo Roman Safiullin, algoz de João Fonseca em Wimbledon. A partida, porém, não será a primeira do espanhol em Flushing Meadows, já que ele competiu na chave de duplas mistas ao lado de Serena Williams. Os dois venceram na estreia, mas foram eliminados nas quartas de final.

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Carlos Alcaraz e Serena Williams conversam durante partida de duplas mistas no US Open 2026 (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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