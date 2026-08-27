Davis: João Fonseca é convocado para duelo com a Suíça Campeões de Montreal e Cincinnati, gaúchos Luz e Matos são convocados

Por conta de uma lesão no abdômen, João Fonseca abriu mão de disputar o US Open, que começa neste domingo, 30. Mas, nesta quinta-feira (27), o número 1 do Brasil e 26 do mundo foi convocado pelo capitão Jaime Oncins para o duelo contra a Copa Davis, contra a Suíça. O confronto acontece nos dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

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Além do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, foram convocados o paulista Radicado no Rio de Janeiro Gustavo Heide, 128º e número 2 do país nas simples, além do campineiro Matheus Pucinelli (254º) e dos gaúchos Rafael Matos e Orlando Luz. A dupla do Rio Grande do sul vive o melhor momento da carreira, após vencer os Masters 1000 de Montreal, no Canadá, e Cincinnati, nos EUA.

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A participação de João Fonseca será a terceira do brasileiro, no país, neste ano. Em fevereiro, no Rio Open, o carioca foi campeão de duplas, ao lado do mineiro Marcelo Melo, mas parou nas oitavas de final das simples. Em agosto, o número 1 do Brasil disputou o UTS Rio, no Maracanãzinho, evento que não conta pontos para o ranking da ATP e tem suas regras próprias.

Em Copas Davis, o carioca, de 20 anos, não joga uma partida desde setembro do ano passado. Na ocasião, João foi fundamental para a vitória sobre a Grécia, em Atenas. Em fevereiro, para priorizar a defesa do título do ATP 250 de Buenos Aires, no saibro, o tenista abriu mão de jogar o confronto diante do Canadá, fora de casa.

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