Alcaraz e Djokovic ficam na mesma chave no US Open
Espanhol e sérvio apenas se enfrentariam em uma eventual semifinal
Nesta quinta-feira (27), o sorteio das chaves do US Open, último Grand Slam da temporada, colocou Carlos Alcaraz e Novak Djokovic no mesmo lado da chave. O espanhol e o sérvio podem se enfrentar em uma eventual semifinal, repetindo o confronto de 2025.
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Em seu primeiro torneio após quatro meses de recuperação de lesão no punho direito, Alcaraz defende o título do US Open como cabeça de chave número 2 do torneio. Ele estreia contra o russo Roman Safiullin, algoz de João Fonseca em Wimbledon, e, na sequência, cruzaria com Jaime Faria ou Jenson Brooksby. O primeiro duelo contra um cabeça de chave no caminho do espanhol aconteceria na terceira rodada, contra o italiano Matteo Arnaldi (30º).
O cazaque Alexander Bublik (15º) é um possível adversário de Alcaraz nas oitavas. Ben Shelton, campeão do Masters de Montreal, e Arthur Fils, que levou o troféu em Cincinnati, são os principais rivais das quartas de final.
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Djokovic estreia contra argentino
Maior vencedor de Grand Slam na história, Novak Djokovic enfrenta o argentino Mariano Navone na estreia. Logo na segunda rodada, poderá reeditar a final de 2016 contra o suíço Stan Wawrinka e, na terceira rodada, deve enfrentar Tomas Etcheverry.
Os favoritos a entrar no caminho do sérvio em uma eventual disputa de oitavas de final são Brandon Nakashima e Andrey Rublev. Nas quartas, Novak teria o russo Daniil Medvedev e o norte-americano Frances Tiafoe como os principais nomes entre os possíveis concorrentes.
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