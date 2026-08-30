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João Fonseca cai em ranking da temporada e se afasta do Top-30

Em atualização da ATP, o brasileiro aparece na 33ª colocação; Guto Miguel salta e atinge o melhor ranking da carreira

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 11:22
Atualizado há 0 minutos
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João Fonseca no Masters 1000 de Montreal
João Fonseca no Masters 1000 de Montreal (Foto: Reprodução/Instagram)

Sofrendo com uma lesão no abdômen, João Fonseca abandonou o Masters 1000 de Cincinnati na terceira rodada e desistiu da disputa do US Open. Mesmo assim, o brasileiro sustentou o 26ª lugar no ranking da ATP, mas, considerando a pontuação apenas da atual temporada, Fonseca caiu na lista e vê seu nome se afastar do Top-30.

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Em atualização divulgada neste domingo (30) pela ATP, o carioca de recém-completados 20 anos soma 1200 pontos em 2026, aparecendo na 33ª posição do ranking. Ele foi ultrapassado pelo peruano Ignacio Buse, campeão do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos. Com o título, Buse subiu sete posições e aparece agora em 26º na temporada e 30º no ranking.

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Para voltar ao Top-30, grupo que garante uma premiação extra ao final da temporada, Fonseca tem Lorenzo Musetti como meta no momento. O italiano é o 30º colocado, com 1245 pontos. No entanto, fora do US Open, o último Grand Slam do ano, a situação fica mais desfavorável para o brasileiro. Ele só voltará a somar pontos no fim de setembro, quando disputará o ATP 500 de Tóquio, no Japão, seguido pelo Masters 1000 de Xangai, na China.

João Fonseca observa a bola na vitória na estreia em Cincinnati
João Fonseca observa a bola na vitória na estreia em Cincinnati (Foto: Matthew Stockman/AFP)

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Guto Miguel atinge o melhor ranking da carreira

Na atualização do ranking da ATP, o salto de Guto Miguel está concretizado. O brasileiro de 17 anos avançou 190 posições e, agora, é o 660º colocado. Na lista anterior, Guto era o 850º. Considerando apenas tenistas do Brasil, ele é o 17º melhor do ranking.

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